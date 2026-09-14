Μαρινάκης: Ένα «μαξιλάρι» για το αύριο των παιδιών μας

Τα συγκεντρωμένα κεφάλαια θα μπορούν να επενδύονται με διάφορα επίπεδα ρίσκου, ώστε με την ενηλικίωση του παιδιού να έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό οικονομικό «μαξιλάρι».

H στήριξη της οικογένειας αποτελεί μια διαρκή πολιτική επιλογή και ουσιαστική επένδυση στο μέλλον της κοινωνίας, υπερβαίνοντας την απλή παροχή πρόσκαιρων επιδομάτων υπογραμμίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα «Απογευματινή», ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του αποτελεί η παρουσίαση της μεταρρύθμισης του «κουμπαρά» για τη νέα γενιά. Πρόκειται για έναν προσωπικό αποταμιευτικό λογαριασμό για κάθε παιδί που γεννιέται, στον οποίο η οικογένεια καταθέτει ένα ποσό και το κράτος συμμετέχει ισόποσα, ενισχύοντας την προσπάθεια έως και με 1.200 ευρώ ετησίως.

Τα συγκεντρωμένα κεφάλαια θα μπορούν να επενδύονται με διάφορα επίπεδα ρίσκου, ώστε με την ενηλικίωση του παιδιού στα 18 του χρόνια να έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό οικονομικό «μαξιλάρι». Το κεφάλαιο αυτό θα προσφέρει στους νέους διευρυμένες επιλογές και εφόδια για τις σπουδές, την επαγγελματική τους αφετηρία ή άλλες αυξημένες ανάγκες, στηρίζοντας έμπρακτα τη μέση ελληνική οικογένεια.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης αναφέρεται σε ένα ευρύτερο και συνεκτικό πλέγμα μέτρων που έχει υλοποιηθεί ή σχεδιαστεί για την ενίσχυση των οικογενειών. Σε αυτά περιλαμβάνονται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί που κάλυψε το 80% των νοικοκυριών, η αύξηση του επιδόματος γέννησης έως και τα 3.500 ευρώ κλιμακωτά, καθώς και η επέκταση της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας στους εννέα μήνες για μισθωτές, αγρότισσες και ελεύθερες επαγγελματίες.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στα στεγαστικά προγράμματα, την επιστροφή ενοικίου, αλλά και στη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση με ορίζοντα εφαρμογής το 2027, η οποία προβλέπει μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για τους πολύτεκνους και σημαντικές φοροελαφρύνσεις για τους τρίτεκνους.

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει, και υπό την προσωπική του ιδιότητα ως νέος γονιός, ότι αν και τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί στο σύνολό τους, η κυβέρνηση σχεδιάζει υπεύθυνα με ορίζοντα το αύριο, θέτοντας την οικογένεια στο επίκεντρο των πολιτικών της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ