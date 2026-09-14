Ιράν: Στο ΥΠΕΞ ο Αυστριακός επιτετραμμένος για τον ΔΟΑΕ

Η άρνηση πρόσβασης του επικεφαλής του ιρανικού οργανισμού πυρηνικής ενέργειας Μοχαμάντ Εσλαμί σε διεθνή συνάντηση στη Βιέννη, δημιουργεί ένα «προηγούμενο που θα επηρεάσει όλο τον κόσμο»

Το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι κάλεσε τον επιτετραμμένο της Αυστρίας μετά την άρνηση της χώρας αυτής να επιτρέψει στον επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας να συμμετάσχει σε σύνοδο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ - IAEA) στη Βιέννη.

Η άρνηση της Βιέννης «να χορηγήσει θεωρήσεις εισόδου (βίζες) στην αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι μια απολύτως αδικαιολόγητη απόφαση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ. «Είναι προφανές για εμάς ότι αυτό το περιστατικό συνέβη υπό την πίεση των ΗΠΑ, αλλά αυτό δεν απαλλάσσει την αυστριακή κυβέρνηση από κάθε ευθύνη».

Η άρνηση πρόσβασης του επικεφαλής του ιρανικού οργανισμού πυρηνικής ενέργειας Μοχαμάντ Εσλαμί σε διεθνή συνάντηση στη Βιέννη, δημιουργεί ένα «προηγούμενο που θα επηρεάσει όλο τον κόσμο», δήλωσε σήμερα στη Βιέννη άλλος Ιρανός αξιωματούχος τον οποίο επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η άρνηση πρόσβασης στη γενική συνέλευση" του ΔΟΑΕ είναι μια "κακόβουλη πράξη της αμερικανικής κυβέρνησης», δήλωσε ο Μπεχρούζ Καμαλβαντί, αναπληρωτής επικεφαλής διεθνών νομικών υποθέσεων του ιρανικού οργανισμού πυρηνικής ενέργειας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε σήμερα ότι ο επικεφαλής του ιρανικού οργανισμού ατομικής ενέργειας Μοχαμάντ Εσλαμί είναι «ένα πρόσωπο υπό καθεστώς κυρώσεων».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, που τον ρωτούσαν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεπλάκησαν σε αυτή την άρνηση πρόσβασης στον ΔΟΑΕ στην Αυστρία, ο Ράιτ είπε: «δεν θέλουμε πρόσωπα που τελούν υπό κυρώσεις να παρακάμπτουν τις κυρώσεις τους. Ζήτησε εξαίρεση από τις κυρώσεις και αυτή του αρνήθηκε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ