Air Baltic: Αίτηση πτώχευσης στις ΗΠΑ και νέο δάνειο 350 εκατ. ευρώ

Αίτηση πτώχευσης υπέβαλε η Air Baltic στη Νέα Υόρκη, καθώς η αεροπορική εταιρεία από τη Λετονία προσπαθεί να αναδιαρθρώσει το βαρύ χρέος της.

Αίτηση πτώχευσης υπέβαλε η Air Baltic στη Νέα Υόρκη, καθώς η αεροπορική εταιρεία από τη Λετονία προσπαθεί να αναδιαρθρώσει το βαρύ χρέος της, έχοντας παράλληλα να αντιμετωπίσει τις υψηλές τιμές καυσίμων και το disruption που έχει φέρει τα πάνω κάτω στον κλάδο του τουρισμού.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υπέβαλε οικειοθελώς αίτηση προστασίας σύμφωνα με το Κεφάλαιο 11 του Πτωχευτικού Κώδικα των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι έχει εξασφαλίσει δέσμευση για χρηματοδότηση ύψους 350 εκατ. ευρώ (404 εκατ. δολ.) από δανειστές, μεταξύ των οποίων οι Strategic Value Partners, Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley και Oaktree Capital Management, προκειμένου να στηρίξει τη λειτουργία της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του χρέους.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Κεφαλαίου 11, «οι πτήσεις θα λειτουργήσουν όπως είχε προγραμματιστεί, τα εισιτήρια και οι κρατήσεις θα παραμείνουν σε ισχύ και η εξυπηρέτηση πελατών θα συνεχιστεί κανονικά», δήλωσε η αεροπορική εταιρεία.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μια εντυπωσιακή ανατροπή για τον εθνικό αερομεταφορέα της Λετονίας, ο οποίος μόλις πέρυσι εξέταζε μια αρχική δημόσια προσφορά, διαφημίζοντας τον σύγχρονο στόλο του. Ωστόσο, η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα με το χρέος της μετά από σοβαρά εμπόδια, όπως η αύξηση του κόστους καυσίμων, τα προβλήματα κινητήρων, οι διαταραχές από τον πόλεμο στην Ουκρανία και η αργή ανάκαμψη από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19.

Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου και η επακόλουθη αύξηση των τιμών των καυσίμων αποτέλεσαν βαρύ πλήγμα στα οικονομικά της Air Baltic. Το κόστος καυσίμων συνήθως αποτελεί περισσότερο από το ένα πέμπτο των λειτουργικών εξόδων της αεροπορικής εταιρείας και οι τιμές αυξήθηκαν περίπου κατά 109% στο αποκορύφωμά τους από τα επίπεδα του Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Τον περασμένο μήνα, η Air Baltic δήλωσε ότι θα μειώσει τον στόλο της που αποτελείται αποκλειστικά από Airbus SE σε 40 αεροσκάφη έως το 2031, σε σύγκριση με 100 βάσει προηγούμενου σχεδίου. Η επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας δεν έχει αλλάξει και η αεροπορική εταιρεία θα συνεχίσει να αναπτύσσει το Starlink Wi-Fi της SpaceX, δήλωσε ο Hilden.

Ακόμα και πριν από την φετινή απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων, η Air Baltic δήλωσε ότι θα χρειαζόταν μια εισροή μετρητών ύψους 100 εκατομμυρίων έως 150 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της έως το 2026 και κατά τη χειμερινή περίοδο του 2027.