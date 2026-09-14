Uber: Αμερικανοί, Βρετανοί και Γάλλοι διαμορφώνουν τον τουριστικό χάρτη της Αθήνας το 2026

Η αυξημένη τουριστική κίνηση συνεχίζει να τονώνει τη ζήτηση για μετακινήσεις στην Αθήνα, καθώς η φετινή τουριστική περίοδος ξεκίνησε νωρίτερα και επεκτάθηκε πέρα από την καθιερωμένη θερινή σεζόν.

Σταθερός πόλος έλξης για τους ξένους επισκέπτες αναδείχθηκε η Αθήνα και φέτος. Τα δεδομένα της Uber δείχνουν κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για μετακινήσεις ήδη από την άνοιξη, χάρη στην αυξημένη προσέλευση ταξιδιωτών από βασικές διεθνείς αγορές.

Από τον Απρίλιο έως και τον Αύγουστο, οι διαδρομές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της εφαρμογής Uber στην Αθήνα αυξήθηκαν κατά 13% σε σύγκριση με την αντίστοιχη της περσινής περιόδου. Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε πριν την κορύφωση της θερινής τουριστικής σεζόν, με τις διαδρομές να αυξάνονται κατά 28% τον Απρίλιο και 29% τον Μάιο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι όλο και περισσότεροι επιλέγουν την Αθήνα και κατά τους υπόλοιπους μήνες, πέραν της περιόδου του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Οι επισκέπτες από όλο τον κόσμο συνέβαλαν σημαντικά σε αυτή την τάση. Οι διαδρομές τους αυξήθηκαν κατά 8% μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου, ενώ τον Μάιο καταγράφηκε αύξηση 25% σε ετήσια βάση.

Σταθερά στην κορυφή των διεθνών επιβατών για την Uber παραμένουν οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της αμερικανικής αγοράς στον ελληνικό τουρισμό. Παράλληλα, έντονα ανοδική τροχιά κατέγραψε η κινητικότητα των ταξιδιωτών από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία.

Οι Βρετανοί φαίνεται ότι επέλεξαν να ξεκινήσουν νωρίτερα τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Ελλάδα. Οι διαδρομές τους αυξήθηκαν κατά 13% τον Απρίλιο, 18% τον Μάιο και 19% τον Ιούνιο σε σύγκριση με το 2025.

Παρόμοια τάση καταγράφηκε και για τους Γάλλους επισκέπτες. Οι διαδρομές τους αυξήθηκαν κατά 24% τον Απρίλιο και κατά 22% τον Μάιο, ενώ τον Αύγουστο σημειώθηκε νέα άνοδος της τάξης του 11% σε ετήσια βάση.

Τα στοιχεία της Uber πιστοποιούν πλέον τη σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στην πρωτεύουσα, πέρα από την αιχμή της σεζόν. Τον Ιούλιο οι διαδρομές παρέμειναν στα επίπεδα του 2025, ενώ τον Αύγουστο σημειώθηκε αύξηση 7%. Η άνοδος αυτή ακολούθησε τις επιδόσεις που καταγράφηκαν κατά τους ανοιξιάτικους μήνες και τις αρχές του καλοκαιριού.

Η μεταβολή αυτή συνεπάγεται την κατανομή της ζήτησης σε μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής περιόδου. Μέσω της εφαρμογής Uber, οι επισκέπτες συνδέονται με αδειοδοτημένους παρόχους μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους στην πόλη, από την άφιξη έως και την αναχώρησή τους από την Αθήνα.