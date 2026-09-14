Αλλάζει όνομα η Novo Nordisk - Η νέα εταιρική κουλτούρα

Η Novo ετοιμάζεται να παρουσιάσει αναλυτικά τις αλλαγές στη στρατηγική της κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Capital Markets Day» στις 21 Σεπτεμβρίου.

Σε ανανέωση της επωνυμίας της και εκσυγχρονισμό της εταιρικής της κουλτούρας, προχωρά η Novo Nordisk καθώς επιδιώκει να ανακτήσει μερίδιο αγοράς στον τομέα των φαρμάκων για την παχυσαρκία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα ονομάζεται σκέτο Novo αλλά η επίσημη νομική επωνυμία της θα παραμείνει «Novo Nordisk». Η αρχική αυτή ονομασία ανάγεται στη συγχώνευση δύο ανταγωνιστικών δανέζικων φαρμακευτικών εταιρειών το 1989: της Novo Terapeutisk Laboratorium και της Nordisk Insulinlaboratorium.

Η φαρμακοβιομηχανία δήλωσε ότι η εταιρική της κουλτούρα θα βασίζεται σε τέσσερις νέες αρχές που περιλαμβάνουν: την καινοτομία με επίκεντρο τον ασθενή, την ενίσχυση των επιδόσεων της εταιρείας για τη «δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», τον καθορισμό σαφέστερων προτεραιοτήτων και απλούστερων διαδικασιών εργασίας, καθώς και τη μηδενική υποχώρηση σε θέματα ασφάλειας των ασθενών και δεοντολογίας.

Σύμφωνα με το CNBC, ο δανέζικος φαρμακευτικός κολοσσός χαρακτήρισε τις αλλαγές ως την αρχή ενός νέου κεφαλαίου, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει τον έντονο ανταγωνισμό από τη βασική της αντίπαλο, την Eli Lilly, τις πιέσεις των επενδυτών για την κυκλοφορία νέων προϊόντων-οροσήμων (blockbusters) και τη χάραξη πορείας προς τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Η Novo ετοιμάζεται να παρουσιάσει αναλυτικά τις αλλαγές στη στρατηγική της κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Capital Markets Day» στις 21 Σεπτεμβρίου. Σε σχετική ανακοίνωση, η Novo γνωστοποίησε επίσης μια ευρύτερη ανανέωση της εταιρικής της εικόνας με κεντρικό μήνυμα το «Lasting Health Starts Now» (Η υγεία διαρκείας ξεκινά τώρα), προωθώντας την ιδέα ότι οι ασθενείς πρέπει να εργάζονται για τη μακροπρόθεσμη ευεξία τους άμεσα και όχι στο μέλλον.

Η εταιρεία δήλωσε ότι η εν λόγω επικοινωνιακή προσπάθεια αποσκοπεί στην ενίσχυση της σχέσης και της εμπιστοσύνης με το κοινό και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και στο να φέρει την «πρωτοποριακή επιστήμη πιο κοντά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων». Η μετοχή της Novo έχει υποχωρήσει κατά περίπου 15% φέτος, παρά την επιτυχημένη κυκλοφορία του Wegovy (δια του στόματος), η οποία ξεπέρασε τις 3 εκατ. συνταγογραφήσεις έως τον Ιούνιο.