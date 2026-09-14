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Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες το επόμενο τριήμερο

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Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες το επόμενο τριήμερο
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Από το πρωί, η χώρα ξύπνησε με φθινοπωρινές συνθήκες, με τα θερμόμετρα να δείχνουν, για πρώτη φορά μετά την είσοδο στη νέα εποχή, μονοψήφιες θερμοκρασίες.

Χαλάει ο καιρός από αύριο, Τρίτη (15/09) και για ένα τριήμερο, σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Από το πρωί, η χώρα ξύπνησε με φθινοπωρινές συνθήκες, με τα θερμόμετρα να δείχνουν, για πρώτη φορά μετά την είσοδο στη νέα εποχή, μονοψήφιες θερμοκρασίες. Είναι χαρακτηριστικό πως στη Φλώρινα και το Κάτω Νευροκόπι το πρωί είχαν 7 βαθμούς Κελσίου.

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