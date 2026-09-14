Εορταστική εκδήλωση της ΔΥΠΑ για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο Κηποθέατρο Παπάγου

Τα παιδιά και οι οικογένειές τους είχαν την ευκαιρία να υποδεχτούν τη νέα σχολική περίοδο μέσα από τη μαγεία του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Με παιδικά χαμόγελα, δημιουργικότητα και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η εορταστική εκδήλωση της Διοίκησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το καλωσόρισμα της νέας σχολικής χρονιάς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως τονίζεται, η γιορτή διοργανώθηκε για τα παιδιά των Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΒΝΣ) Αττικής και φιλοξενήθηκε στο Κηποθέατρο Παπάγου από τις 11:30 έως τις 13:30. Θερμές ευχαριστίες στο Δήμαρχο Παπάγου-Χολαργού κ. Ηλία Αποστολόπουλο για τη δωρεάν παραχώρηση του χώρου.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό και μίλησε στα παιδιά και τους γονείς τους η Υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, κα Τόνια Αράχωβα, η οποία ευχήθηκε σε όλους μια όμορφη, δημιουργική και γεμάτη χαμόγελα σχολική χρονιά.

Τα παιδιά και οι οικογένειές τους είχαν την ευκαιρία να υποδεχτούν τη νέα σχολική περίοδο μέσα από τη μαγεία του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής έκφρασης. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε:

Θεατρική Παράσταση Μαριονεττών από το Έργο Πολιτισμού Τέχνης και Εκπαίδευσης του Δημήτρη Καλαϊτζάκη: Τα παιδιά παρακολούθησαν τα έργα «Μία μέρα στον Αγρόκηπο» και «Το Σχολείο του Δάσους». Δύο τρυφερές διδακτικές ιστορίες που μίλησαν στις παιδικές καρδιές για την αξία της υγιεινής διατροφής, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τη σημασία της ευγενούς άμιλλας.

Εικαστικό Εργαστήρι: Σε ένα κλίμα χαράς και συνεργασίας, τα παιδιά δημιούργησαν τη δική τους αναμνηστική χειροποίητη φιγούρα-κούκλα, την οποία πήραν μαζί τους ως αναμνηστικό από αυτή την όμορφη γιορτή.

«Η Διοίκηση της ΔΥΠΑ ευχαριστεί θερμά όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους αυτή την εορταστική εκδήλωση και εύχεται στα παιδιά, στους γονείς και στο προσωπικό των Βρεφονηπιακών Σταθμών της ΔΥΠΑ μια καλή, ευλογημένη γεμάτη υγεία και πρόοδο σχολική χρονιά» καταλήγει η ανακοίνωση.