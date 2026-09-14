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Γεωργιάδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει»

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Γεωργιάδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει»
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«Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο» ζήτησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης από την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο» ζήτησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης από την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, στην οποία εξέφρασε τα συλλυπητήριά του.

Ο υπουργός Υγείας που παρέστη στην κηδεία ανέφερε μεταξύ άλλων στους δημοσιογράφους τα εξής:

«Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να το προστατεύσει από κάτι άσχημο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Πρέπει να βρούμε τι έχει πάει στραβά» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος σε συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους της χώρα και το ΕΚΠΑ προτίθεται, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε σήμερα, να προχωρήσει σε αλλαγές που θα έχουν ως στόχο την προστασία των πολιτών από παραπλανητικές διαφημίσεις, τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των ιατρείων ακόμη και με τη χρήση τεχνολογίας και τη βοήθεια ειδικής εφαρμογής, αλλά και την θεσμοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων και κανόνων που αφορούν την αντιγηραντική ιατρική.

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