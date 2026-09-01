Ελληνική μεταποίηση: Στις 54,4 μονάδες ο PMI τον Αύγουστο - Ράλι πενταμήνου στις νέες παραγγελίες

Η πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα παραμένει σημαντική. Η απασχόληση αυξάνεται με τον εντονότερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Μάιο του 2025

Εντονότερη βελτίωση της υγείας του τον Αύγουστο κατέγραψε ο μεταποιητικός τομέας στην Ελλάδα, καθώς οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο, σύμφωνα με την S&P Global.

Στις 54.4 μονάδες τον Αύγουστο, ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index™ – PMI) σημείωσε οριακή άνοδο από τις 54.3 μονάδες του Ιουλίου.

Τα τελευταία στοιχεία υπέδειξαν μια σημαντική βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών, η οποία ήταν η εντονότερη που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο.

Οι μεγαλύτερες εισροές νέων εργασιών υποστήριξαν επίσης τις ταχύτερες αυξήσεις στην απασχόληση και στις αγορές εισροών. Παρ’ όλα αυτά, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα εξακολούθησαν να δυσχεραίνουν τον τομέα, καθώς η αύξηση της παραγωγής περιορίστηκε από τις ελλείψεις υλικών και τους μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης των προϊόντων.

Ταυτόχρονα, οι αδιεκπεραίωτες εργασίες αυξήθηκαν για πρώτη φορά σε διάστημα τριών μηνών, καθώς οι εταιρείες δυσκολεύτηκαν να συσσωρεύσουν αποθέματα αγορών. Αντίθετα, οι προσπάθειες δημιουργίας αποθεμάτων ασφαλείας ετοίμων προϊόντων ήταν επιτυχείς, καθώς τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2008.

Όσον αφορά τις τιμές, το κόστος εισροών αυξήθηκε με εντονότερο ρυθμό τον Αύγουστο, λόγω των υψηλότερων χρεώσεων για τα προϊόντα πετρελαίου και την ενέργεια. Οι τιμές εκροών αυξήθηκαν επίσης με ιστορικά υψηλό ρυθμό, ο οποίος ήταν ωστόσο ο βραδύτερος που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο.

Την άνοδο υποστήριξαν η συνεχιζόμενη και ταχύτερη αύξηση των νέων πωλήσεων στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών στα μέσα του τρίτου τριμήνου. Η μεγαλύτερη ζήτηση από την πλευρά των πελατών συνέβαλε στην τελευταία αύξηση, η οποία ήταν η δριμύτερη που έχει καταγραφεί σε διάστημα πέντε μηνών. Παρότι οι νέες παραγγελίες εξαγωγών αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχή μήνα, ο ρυθμός αύξησης ήταν σε γενικές γραμμές οριακός.

Η περαιτέρω αύξηση των νέων παραγγελιών οδήγησε σε ακόμα μία μηνιαία άνοδο των επιπέδων παραγωγής στα εργοστάσια των παραγωγών αγαθών. Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής επιβραδύνθηκε σε σύγκριση με τον Ιούλιο και ήταν σε γενικές γραμμές μέτριος. Σύμφωνα με αναφορές, οι ελλείψεις σε ορισμένα είδη και η πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα περιόρισαν την ανάκαμψη

Πράγματι, κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, οι χρόνοι παράδοσης εισροών επιμηκύνθηκαν στον λιγότερο έντονο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο, ωστόσο η πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα του ελληνικού τομέα μεταποίησης ήταν, παρ’ όλα αυτά, ιστορικά υψηλή. Σύμφωνα με αναφορές των ερωτηθέντων στην έρευνα, τα προβλήματα στις οδικές μεταφορές συνέβαλαν στις καθυστερήσεις.

Οι εταιρείες επιδίωξαν να ενισχύσουν την παραγωγική τους ικανότητα αυξάνοντας περαιτέρω τον αριθμό του εργατικού δυναμικού τον Αύγουστο. Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας επιταχύνθηκε και ήταν ο δριμύτερος που έχει καταγραφεί από τον Μάιο του 2025, και σε γενικές γραμμές έντονος. Στις περιπτώσεις στις οποίες αυξήθηκαν τα επίπεδα προσωπικού, αυτό συνδέθηκε με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις παραγωγής.

Παρά την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων, οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις και οι μεγαλύτερες εισροές νέων παραγγελιών οδήγησαν σε νέα συσσώρευση αδιεκπεραίωτων εργασιών στα εργοστάσια των κατασκευαστών. Η αύξηση ήταν οριακή, ωστόσο η πρώτη που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών.

Ταυτόχρονα, οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών κατέγραψαν επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του κόστους εισροών κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Παρότι ο ρυθμός αύξησης συγκαταλέχθηκε μεταξύ των βραδύτερων που έχουν καταγραφεί από τον Φεβρουάριο, ήταν αισθητά υψηλότερος από την τάση της έρευνας.

Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν την εισροή νέων πωλήσεων, οι Έλληνες κατασκευαστές υπέδειξαν ασθενέστερη αύξηση των χρεώσεων εκροών στα μέσα του τρίτου τριμήνου. Ο ρυθμός αύξησης των τιμών πώλησης ήταν ο βραδύτερος που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο, ήταν ωστόσο ιστορικά υψηλός

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι κατασκευαστές αύξησαν τις αγορές εισροών με έντονο ρυθμό, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο. Παρ’ όλα αυτά, οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις εισροών οδήγησαν σε περαιτέρω συρρίκνωση των αποθεμάτων προμηθειών, μολονότι οριακή. Εν τω μεταξύ, οι προσπάθειες δημιουργίας αποθεμάτων ασφαλείας οδήγησαν σε ταχύτερη αύξηση των αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων, η οποία ήταν η ταχύτερη που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2008.

Τέλος, οι Έλληνες κατασκευαστές κατέγραψαν, τον Αύγουστο, μεγαλύτερη αισιοδοξία ως προς τις προοπτικές σχετικά με την παραγωγή κατά το επόμενο έτος. Ο βαθμός εμπιστοσύνης εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2024 και ήταν ισχυρότερος από τον μέσο όρο της έρευνας. Σύμφωνα με αναφορές, το θετικό κλίμα οφειλόταν στις αυξημένες νέες παραγγελίες, στην προσέλκυση νέων πελατών και στις προγραμματισμένες επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις.