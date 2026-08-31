Πετρέλαιο: Στα 90 δολάρια το Brent μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Εκτινάχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, με το Brent για παράδοση Σεπτεμβρίου να ενισχύεται κατά 2,5%, φτάνοντας στα 90,34 δολάρια το βαρέλι.

Εκτινάχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, μετά την επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον δύο ιρανικών εκτοξευτών ρουκετών στο νησί Λαράκ, σηματοδοτώντας την επιστροφή των εχθροπραξιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Στο πλαίσιο αυτό, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το διεθνές σημείο αναφοράς Brent για παράδοση Σεπτεμβρίου ενισχύθηκαν κατά 4,85%, φτάνοντας στα 90,3 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια πρώτου μήνα για το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν άνοδο 2,7%, στα 85,62 δολάρια το βαρέλι.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι νωρίτερα σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτές στο νησί Λαράκ. Οι δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης παρατηρήθηκαν να προετοιμάζονται για την εκτόξευση ρουκετών με θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Η επίθεση της Κυριακής ήταν το πρώτο δημοσίως αναγνωρισμένο αμερικανικό πλήγμα εναντίον ιρανικών θέσεων από τα τέλη Ιουλίου.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ προκάλεσε τον θάνατο και τον τραυματισμό αρκετών Ιρανών στρατιωτών, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Οι ίδιοι ανέφεραν ότι απάντησαν με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία, σύμφωνα με αναφορές των ιρανικών μέσων ενημέρωσης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκτεινε τις στρατιωτικές απειλές του εναντίον του Ιράν και στο νησί Χαργκ, τον κύριο τερματικό σταθμό εξαγωγών πετρελαίου της χώρας, αναφέροντας σε ανάρτησή του την Κυριακή το βράδυ στο Truth Social ότι «θα ανατιναχθεί σε smithereens».

Την ίδια στιγμή, η κυκλοφορία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας βασικής οδού για τις παγκόσμιες ενεργειακές μεταφορές, έχει διαταραχθεί σοβαρά από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει εισέλθει στον έκτο μήνα της.

«Ο κίνδυνος για την προσφορά θα παραμείνει και τα αποθέματα πετρελαίου θα συνεχίσουν να μειώνονται τις επόμενες εβδομάδες και μήνες», δήλωσε ο Τάμας Βάργκα, αναλυτής της PVM Oil Associates, προσθέτοντας ότι «η κρίση στο Ιράν πιθανότατα έχει αλλάξει το status quo ασφαλείας στη Μέση Ανατολή».

Τέλος, η Goldman Sachs ανέφερε σε σημείωμά της ότι «οι αυξανόμενες επιθέσεις σε διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία έχουν περιορίσει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη παγκόσμια δυναμικότητα διύλισης, οδηγώντας τα περιθώρια κέρδους των διυλισμένων προϊόντων σε νέα υψηλά».