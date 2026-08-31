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Σιλουάνοφ και Μπέσεντ συζήτησαν θέματα οικονομικής συνεργασίας στο περιθώριο της G20

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Σιλουάνοφ και Μπέσεντ συζήτησαν θέματα οικονομικής συνεργασίας στο περιθώριο της G20
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Οι δύο πλευρές συζήτησαν τη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ σε χρηματοοικονομικά θέματα, καθώς και τη συνεργασία στο πλαίσιο της G20.

Ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ πραγματοποίησαν συνομιλίες στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της G20 στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών.

Το υπουργείο αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ σε χρηματοοικονομικά θέματα, καθώς και τη συνεργασία στο πλαίσιο της G20.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
G20
ΗΠΑ
Ρωσία
Σκοτ Μπέσεντ
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