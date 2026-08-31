Wall Street: Απώλειες μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν - Με κέρδη ο Αύγουστος

Πτωτικά κινήθηκε η Wall Street τη Δευτέρα, στην τελευταία συνεδρίαση του Αυγούστου, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν πυρά για πρώτη φορά μέσα σε έναν μήνα.

Πτωτικά κινήθηκε η Wall Street τη Δευτέρα, στην τελευταία συνεδρίαση του Αυγούστου, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν πυρά για πρώτη φορά μέσα σε έναν μήνα, ενώ οι βασικοί δείκτες παρέμειναν σε τροχιά να ολοκληρώσουν τον Αύγουστο με κέρδη.

Υπό αυτό το πρίσμα, βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε 0,63% στις 53.223 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 κατέγραψε απώλειες 0,29% στις 7.689 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq διολίσθησε κατά 0,12% στις 26.370 μονάδες.

Οι νέες στρατιωτικές επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επηρέασαν αρνητικά το κλίμα στις αγορές. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν πλήγματα για πρώτη φορά εδώ και περίπου έναν μήνα, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους το νησί Λαράκ του Ιράν, με την Τεχεράνη να διαψεύδει το χτύπημα και να απαντά ανοίγοντας πυρ στην Ιορδανία.

Μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών, οι τιμές του πετρελαίου έκαναν άλμα. Τα συμβόλαια πρώτου μήνα για το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν άνοδο 2,7%, στα 85,62 δολάρια το βαρέλι.

Οι αυξημένες εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνέβαλαν στις έντονες διακυμάνσεις της Wall Street τον Αύγουστο. Ωστόσο, οι βασικοί δείκτες βρέθηκαν σε τροχιά να ολοκληρώσουν τον μήνα με ευρεία κέρδη, με πρωταγωνιστή τον τεχνολογικό κλάδο.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε περισσότερο από 1% τον Αύγουστο, θέτοντας τον δείκτη σε τροχιά για την πέμπτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο. Ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν την πρώτη μηνιαία άνοδο από τον Μάιο, με κέρδη περίπου 2% και 3%, αντίστοιχα.

Τόσο ο S&P 500 όσο και ο Dow Jones έφτασαν επίσης σε ιστορικά υψηλά νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο.

Η τεχνολογία ηγήθηκε της πορείας των αγορών αυτόν τον μήνα, με τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη να καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις. Ο τεχνολογικός κλάδος του S&P 500 ισχυροποιήθηκε σχεδόν 6% για τον μήνα.

Η Nvidia είχε σημειώσει άνοδο άνω του 9%, ενώ η Microsoft και η Micron Technology ανέβηκαν κατά 10% και 15%, αντίστοιχα.

Παρά τα κέρδη του μήνα, ο Αύγουστος παρέμεινε ένας μήνας με έντονη μεταβλητότητα, καθώς οι φόβοι για τον πληθωρισμό έστειλαν τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σε υψηλά πολλών ετών.

Το υπουργείο Οικονομικών προσπάθησε να περιορίσει τις πιέσεις, ανακοινώνοντας ότι θα αυξήσει τις επαναγορές χρέους, όμως οι αποδόσεις στο μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης παραμένουν αυξημένες.

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, δήλωσε την Παρασκευή ότι ανησυχεί για τον πληθωρισμό, σημειώνοντας ότι «ενώ οι μετρήσεις του πληθωρισμού αυτό το καλοκαίρι ήταν καλύτερες από τις αναμενόμενες, δεν μου δείχνουν ότι οι υποκείμενες τάσεις έχουν βελτιωθεί σημαντικά».

Οι επενδυτές θα έχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της οικονομίας αυτή την εβδομάδα, με την έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Αυγούστου να αναμένεται την Παρασκευή. Παράλληλα, αναμένονται στοιχεία για τους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

Τέλος, στο μισκροσκόπιο θα βρεθούν επίσης οι εξελίξεις από το Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, όπου λαμβάνει χώρα η συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G20.