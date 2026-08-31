Νέο «καμπανάκι» της Goldman Sachs για το ντίζελ

Ακόμα πιο δυνατά χτυπάει το καμπανάκι η Goldman Sachs όσο αφορά την στενότητα στην παγκόσμια διύλιση λόγω των πολέμων στη Μέση Ανατολή και μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ακόμα πιο δυνατά χτυπάει το καμπανάκι η Goldman Sachs όσο αφορά την στενότητα στην παγκόσμια διύλιση λόγω των πολέμων στη Μέση Ανατολή και μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, αν και την ίδια ώρα υπερδιπλασιάζει τις προβλέψεις της για τα κέρδη από την παραγωγή ντίζελ.

«Τα αυξανόμενα πλήγματα σε διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία έχουν περιορίσει περαιτέρω την ήδη επιβαρυμένη παγκόσμια δυναμικότητα διύλισης, ωθώντας τα περιθώρια κέρδους των προϊόντων διύλισης σε νέα υψηλά», ανέφεραν σε σημείωμα αναλυτές, συμπεριλαμβανομένων των Yulia Zhestkova Grigsby και Daan Struyven. «Το ντίζελ παραμένει στο επίκεντρο του ράλι», όπως αναφέρει το Bloomberg.

Οι διακοπές λειτουργίας των διυλιστηρίων είναι 60% πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και τα αποθέματα προϊόντων μειώνονται παρά την υποχώρηση της ζήτησης, ανέφεραν.

Το κέρδος από την παραγωγή ντίζελ ανά βαρέλι σε σχέση με το Brent θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 63 δολάρια στις ΗΠΑ και στα 49 δολάρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον επόμενο χρόνο, αυξημένο από προηγούμενες προβλέψεις των 27 και 19 δολαρίων.

Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια παγκόσμια κρίση καυσίμων, με τις τιμές των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βενζίνης, να ξεπερνούν κατά πολύ τα κέρδη του αργού πετρελαίου. Η πίεση αναμένεται να επιδεινωθεί μετά την επέκταση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ από τη Ρωσία έως τον Σεπτέμβριο, και την αύξηση της ζήτησης στη Βραζιλία, τον δεύτερο μεγαλύτερο εισαγωγέα στον κόσμο. Ταυτόχρονα, ο επερχόμενος χειμώνας στο Βόρειο Ημισφαίριο αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτηση για καύσιμα θέρμανσης.

Στη Μέση Ανατολή, ενώ οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο είναι πιθανό να έχουν επιστρέψει στο 70% έως 80% των προπολεμικών επιπέδων, οι αποστολές προϊόντων παραμένουν μόνο στο 40%, ανέφεραν οι αναλυτές της Goldman στο σημείωμα της 28ης Αυγούστου. «Μια πλήρης ανάκαμψη των αποκλιμακώσεων απαιτεί παγκόσμια γεωπολιτική αποκλιμάκωση», πρόσθεσαν.

Στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, το αργό πετρέλαιο Brent έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 50% φέτος και τελευταία διαπραγματεύτηκε κοντά στα 91 δολάρια το βαρέλι λόγω μιας νέας αναταραχής στη Μέση Ανατολή. Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης, εν τω μεταξύ, έχουν υπερδιπλασιαστεί.

Η Goldman Sachs έχει συχνά επισημάνει τη στενότητα στις αγορές προϊόντων τους τελευταίους μήνες, λέγοντας τον Μάρτιο ότι ο πόλεμος Ιράν-ΗΠΑ αναμένεται να έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στα καύσιμα από το πετρέλαιο. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τόνισε για άλλη μια φορά τον αντίκτυπο των ουκρανικών επιθέσεων στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Shell, Wael Sawan, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η αγορά προϊόντων πιέζεται από την «τριπλή απειλή» επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια και των κινδύνων για τη ναυτιλία στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα.