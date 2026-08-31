Ζελένσκι: «Ο Σεπτέμβριος μπορεί να φέρει πολλές αλλαγές στον πόλεμο»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «λεπτομερή και εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία με τους απεσταλμένους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «λεπτομερή και εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία με τους απεσταλμένους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ και ότι οι πλευρές εργάζονται για να καταλήξουν στις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα επισκεφθούν την Ουκρανία με στόχο να προωθήσουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

«Επίσης τους ενημέρωσα για την κατάσταση στο πεδίο του μετώπου όπου τα κέρδη της Ρωσίας είναι ελάχιστα και επιτεύχθηκαν με τεράστιες απώλειες καθώς και για τις αεροπορικές επιδρομές» ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram.

«Θα δούμε τι θα καταφέρουν να επιτύχουν οι εκπρόσωποι του Προέδρου των ΗΠΑ. Ο Σεπτέμβριος μπορεί να φέρει πολλές αλλαγές. Και εμείς, μαζί με τους εταίρους μας, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τον κόσμο», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ