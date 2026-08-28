Εβδομάδα απωλειών για το πετρέλαιο με πτώση 5%

Και τα δύο benchmarks έκλεισαν την εβδομάδα με πτώση, με το Brent να κατρακυλά 5,5% και το WTI να αποδυναμώνεται 5,2%.

Εβδομαδιαία πτώση κατέγραψε το πετρέλαιο την Πέμπτη με απώλειες 5%, καθώς οι traders στάθμισαν τις ροές που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ ελέω του αδιεξόδου στη διπλωματία ΗΠΑ-Ιράν. Την Παρασκευή, τα futures του αργού Brent έχασαν 0,6% στα 89,18 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate διολίσθησαν 1,2%, στα 82,52 δολάρια. Και τα δύο benchmarks έκλεισαν την εβδομάδα με πτώση: 5,5% για το διεθνές σημείο αναφοράς και 5,2% για το WTI.

«Η αγορά έχει εκπλαγεί από την πρόσθετη ροή, τον ναυτιλιακό διάδρομο Ιράν-Ομάν και τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ για την αποναρκοθέτηση», υπογράμμισε ο αναλυτής της Rystad, Τζανίβ Σαχ. «Η εβδομαδιαία πτώση οφείλεται στον διαθέσιμο όγκο που μπορεί να εξέλθει από το Στενά του Ορμούζ και στον ρυθμό αύξησης των ροών με τα ασιατικά διυλιστήρια να αντλούν και να καταναλώνουν περισσότερο»,

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν «τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία» κατά του Ιράν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Η Τεχεράνη απάντησε ότι οι κυρώσεις ήταν μια «απάνθρωπη και εχθρική πράξη» που είχε χάσει την αποτελεσματικότητά τους. Οι μεσολαβητές εντείνουν τις προσπάθειες για το νέο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να συμφωνεί να καταρτίσει έναν κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, αφού το Κατάρ πίεσε τους Ιρανούς να σεβαστούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Εν τω μεταξύ, η διστακτική ανάκαμψη των ροών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ - μέσω των οποίων διακινούνταν το 20% της παγκόσμιας προσφοράς αργού πριν από τον πόλεμο - παρέμεινε ασταθής. Επτά τάνκερς διήλθαν την Πέμπτη, μειωμένα από 17 την προηγούμενη ημέρα και κάτω από τον μέσο όρο των 15 την προηγούμενη δεκαετία, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία ναυτιλίας την Παρασκευή.

Στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ένα άλλο σημαντικό ναυτικό σημείο συμφόρησης, διήλθαν 17 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων, με έξι να εισέρχονται και 11 να εξέρχονται. Η Goldman Sachs την Πέμπτη εκτίμησε τις πρόσφατες συνολικές εξαγωγές του Κόλπου σε 15 έως 16 εκατ. βαρέλια την ημέρα, 7 έως 8 εκατ. βαρέλια την ημέρα κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, αλλά 5 έως 6 εκατ. πάνω από το χαμηλό του Μαρτίου.

«Οι επιπτώσεις στο ποιος θα μπει ή θα βγει από τον ΟΠΕΚ, πώς επηρεάζεται η ζήτηση της Κίνας, εάν τα ζητήματα των διυλιστηρίων μπορούν να λυθούν είναι σταθερά δεμένα με αυτό το ανώμαλο βαγόνι του πολέμου», ανέφερε ο αναλυτής της PVM Oil Futures, Τζον Έβανς ενώ αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εργάζονται σε συμφωνία για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης πρόσβασης σε ένα μέρος των αποθεμάτων αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας, σε μια κίνηση που θα μπορούσε τελικά να μειώσει το κόστος των εισαγωγών.

Η Βενεζουέλα εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον πετρελαϊκό καρτέλ, ανέφερε το Bloomberg. Τέλος, οι γεωπολιτικές εντάσεις κλιμακώθηκαν μετά την προειδοποίηση της Μόσχας ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός Ουκρανίας σε απάντηση στις επιθέσεις του Κιέβου σε ρωσικό έδαφος χρησιμοποιώντας πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς που παρέχονται από τη Βρετανία.

Ο Τραμπ, ωστόσο, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ και υποβάθμισε τα ρεπορτάζ ότι ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, προειδοποίησε Ρώσους αξιωματούχους για μια επίθεση. Ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε ένα ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Γιαροσλάβ κατά τη διάρκεια της νύχτας, πυροδοτώντας νέα έντασης μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.