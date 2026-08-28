«Διαγράφει» τα κέρδη της Wall Street ο Γουόρς

Ο Dow Jones υποχωρεί 0,01% στις 53.566 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,02% στις 7.730 μονάδες και ο Nasdaq διολισθαίνει 0,10% στις 26.516 μονάδες.

Τελευταία ενημέρωση 17:27

Σβήνονται τα κέρδη της Wall Street την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αποκωδικοποιούν την πρώτη ομιλία του Κέβιν Γουόρς στο Τζάκσον Χολ που έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις πιέσεις στις τιμές ενώ εξακολουθούν να παρακολουθούν τα οικονομικά μεγέθη από επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος της Fed αναγνώρισε ότι ο πληθωρισμός είναι σε έξαρση, υπογραμμίζοντας πως: «ενώ οι μετρήσεις του CPΙ και του PCE του καλοκαιριού ήταν καλύτερες από τις αναμενόμενες, δεν μου λένε ότι οι υποκείμενες τάσεις έχουν βελτιωθεί σημαντικά», με τους traders να ερμηνεύουν τη δήλωσή του ως παράθυρο για αύξηση επιτοκίων παρόλο που ο ίδιος κράτησε κλειστά χαρτιά.

«Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός κινείται προς τον στόχο μας, με σαφήνεια και με επαρκή ταχύτητα. Διαφορετικά, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας... η εντολή μας... και η υποχρέωση που έχουμε να τηρήσουμε» αποσαφήνισε ο επικεφαλής της Fed.

Ο Dow Jones υποχωρεί 0,01% στις 53.566 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,02% στις 7.730 μονάδες και ο Nasdaq διολισθαίνει 0,10% στις 26.516 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Gap κάνει ράλι 17% παρά τα μικτά τριμηνιαία στοιχεία, καθώς ο γίγαντας της ένδυσης ανακοίνωσε νέο διευθύνοντα σύμβουλο για την Οld Navy. Η Marvell Technology υποχωρεί 7% μετά το αδύναμο guidance για το τρέχον τρίμηνο που απογοήτευσε τους traders.

Οι επενδυτές προσβλέπουν στην προγραμματισμένη ομιλία του επικεφαλής της Fed στο ετήσιο συμπόσιο στο Γουαϊόμινγκ και αναμένουν ενδείξεις σχετικά με το πού θα μπορούσαν να κινηθούν τα επιτόκια στο εγγύς μέλλον. Η αγορά δίνει πιθανότητα περίπου 64% για «παύση» στη συνεδρίαση τον επόμενο μήνα.

«Οι επενδυτές έχουν ελάχιστα σημάδια για τα επόμενα βήματα νομισματικής πολιτικής από τον τρόπο που μιλάει ο Κέβιν Γουόρς», τόνισε η Ναταλία Λοτζέφσκι, διευθύνουσα σύμβουλος της CIFC Asset Management.

«Οι νέοι πρόεδροι χρησιμοποιούν αυτό το βήμα για να ορίσουν το πλαίσιο της θητείας τους και όποια γλώσσα και αν χρησιμοποιήσει θα αφορά δεδομένα προς το 2027» υπογράμμισε.