Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία κέρδη 1,74%, κράτησε «επαφή» με τις 2.700 μονάδες

Με συνολικά κέρδη 1,74% ολοκληρώθηκε η εβδομάδα για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος την Παρασκευή κινήθηκε ανοδικά χωρίς ωστόσο να επιχειρήσει διάσπαση των 2.700 μονάδων.

Με συνολικά κέρδη 1,74% ολοκληρώθηκε η εβδομάδα για τον Γενικό Δείκτη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ο οποίος την Παρασκευή κινήθηκε ανοδικά σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της συνεδρίασης, χωρίς ωστόσο να επιχειρήσει διάσπαση των 2.700 μονάδων.

Η εβδομάδα επιβεβαίωσε την αλλαγή εικόνας στον ΓΔ μετά τη συσσώρευση που χαρακτήρισε το μεγαλύτερο μέρος του Αυγούστου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.679,97 μονάδες με άνοδο 0,48%, έχοντας καταφέρει να απομακρυνθεί από τη ζώνη των 2.600-2.645 μονάδων στην οποία είχε εγκλωβιστεί για περίπου τρεις εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη ο ΓΔ έφθασε ενδοσυνεδριακά έως τις 2.701,80 μονάδες, επίπεδο στο οποίο εκδηλώθηκαν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, που όμως δεν ανατρέπουν τη συνολική εικόνα καθώς η αγορά αντέδρασε εκ νέου σήμερα.

Ο Αύγουστος αποδεικνύεται έτσι μέχρι στιγμής ιδιαίτερα θετικός, παρά την πολυήμερη πλάγια κίνηση στο μέσο του μήνα. Με μία μόλις συνεδρίαση να απομένει για τη συμπλήρωση του μήνα, ο Γενικός Δείκτης έχει ενισχυθεί εντός του Αυγούστου σε ποσοστό 4,29% και οι 2.700 μονάδες αποτελούν πλέον το άμεσο επόμενο σημείο αναφοράς.

Την ερχόμενη εβδομάδα στο επίκεντρο θα βρεθεί αρχικά η εφαρμογή των αλλαγών της τριμηνιαίας αναθεώρησης του MSCI την 1η Σεπτεμβρίου, με τις σχετικές ροές να περνούν στο κλείσιμο της Δευτέρας 31 Αυγούστου. Ακολουθούν μέσα στην εβδομάδα τα αποτελέσματα εξαμήνου από Quest Holdings, Trade Estates, Attica Πολυκαταστήματα και Ideal Holdings, ενώ την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την DBRS.

Εκτός συνόρων, οι αγορές θα εστιάσουν σε όσα ανέφερε σήμερα ο Γουόρς στο Jackson Hole, στην πρώτη μεγάλη δημόσια τοποθέτησή του ως προέδρου της Fed. Το γεγονός ότι απέφυγε να δώσει ενδείξεις για τα επόμενα βήματα της Fed, όπως σχολιάζουν ξένοι αναλυτές, δημιουργεί αβεβαιότητα και προσθέτει ένα περιττό ασφάλιστρο κινδύνου στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες αναζητούν οποιαδήποτε ένδειξη για την πορεία των επιτοκίων.

Στην αγορά πετρελαίου, η τιμή του Brent κινήθηκε σήμερα σε σχετικά στενό εύρος, μεταξύ 87,28 και 88,73 δολαρίων. Το Brent έχει υποχωρήσει σχεδόν 6% από τις αρχές της εβδομάδας, κυρίως μετά τις πληροφορίες ότι το Ομάν και το Ιράν σχεδιάζουν να ξεκινήσουν, μέσα στις επόμενες 30 έως 60 ημέρες, διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία μιας νέας, μόνιμης θαλάσσιας οδού μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ξένοι αναλυτές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση η επαναλειτουργία των Στενών πιθανότατα θα χρειαστεί χρόνο, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν στις απαραίτητες παραχωρήσεις. Επιπλέον, παραμένει ασαφές το πόσα πλοία ακριβώς διέρχονται αυτή τη στιγμή από τα Στενά του Ορμούζ. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η κίνηση ανακάμπτει, αλλά οι αγορές πιθανότατα θα παραμείνουν επιφυλακτικές έως ότου αυτή η ανάκαμψη αποτυπωθεί και στα επίσημα στοιχεία για τις εισαγωγές των ασιατικών χωρών.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν με θετικά πρόσημα, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να ενισχύεται 0,60%, τον CAC στο Παρίσι να κινείται στο +0,99% και τον βρετανικό FTSE100 να ενισχύεται 0,29%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύθηκε 0,75% στις 3.131,77 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η Optima Bank, ενισχυμένη 1,69% στα 12 ευρώ, και ακολούθησαν οι Eurobank (+1,35%), Τράπεζα Κύπρου (+1,32%), Alpha Bank (+0,93%), Εθνική (+0,45%) και Τρ. Πειραιώς (+0,25%). Στον αντίποδα, η CrediaBank υποχώρησε 1,98% στα 0,99 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,2:1 με 59 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 49 σε αρνητικό και 43 αμετάβλητους.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 237,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 35,63 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Τη μερίδα του λέοντος συγκέντρωσε η Τρ. Πειραιώς, με πακέτα συνολικής αξίας 21,61 εκατ. ευρώ. Μέσω επτά συναλλαγών άλλαξαν χέρια περίπου 2,08 εκατ. μετοχές της τράπεζας, σε τιμές από 10,25 έως 10,295 ευρώ, με μεγαλύτερο πακέτο αυτό των 982 χιλ. μετοχών στα 10,25 ευρώ, αξίας 10,06 εκατ. ευρώ.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσαν η ΕΥΔΑΠ, ενισχυμένη 2,12% στα 12,52 ευρώ, και η Helleniq Energy με άνοδο 2,11% στα 15,47 ευρώ. Ακολούθησαν, πέραν των τραπεζών, οι μετοχές των Jumbo (+1,47%), Cenergy (+1,14%) και ΔΕΗ (+1,10%) και, με κέρδη μικρότερα του 1% οι Coca-Cola HBC (+0,94%), Τιτάν (+0,66%), ΟΤΕ (+0,46%) και Metlen (+0,12%). Αμετάβλητη έκλεισε η Viohalco στα 17,02 ευρώ.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Allwyn (-2,33%) και ακολούθησαν οι τίτλοι των Motor Oil (-1,64%), Lamda Development (-0,47%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Aktor (-0,38%), Aegean (-0,33%), ElvalHalcor (-0,27%) και ΔΑΑ (-0,10%).