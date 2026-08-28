Θυγατρική της αιγυπτιακής τράπεζας Misr εκτός αμερικανικού συστήματος λόγω συναλλαγών με Ιράν

Την Πέμπτη, εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στον Τύπο ότι ο Μπέσεντ θα διατυπώσει ξεκάθαρα το μήνυμά του κατά του Ιράν σε κάθε διμερή συνομιλία στο Άσβιλ.

H αμερικανική κυβέρνηση θα απαγορεύσει στο υποκατάστημα στα Εμιράτα της αιγυπτιακής κρατικής τράπεζας Misr την πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της πρώτης οικονομίας παγκοσμίως. Η εμιρατιανή θυγατρική της Misr κατηγορείται για συμμετοχή σε οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Είναι το πρώτο συγκεκριμένο μέτρο που λαμβάνει η αμερικανική κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση στις αρχές της εβδομάδας από τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, της βούλησης της Ουάσινγκτον να αποκοπεί η Τεχεράνη από «όλους τους οικονομικούς πόρους ώστε το Ιράν να οδηγηθεί στην "πλήρη απομόνωση».

Ειδικότερα, η ενέργεια αυτή αναμένεται να εμποδίσει την εμιρατιανή θυγατρική της Misr, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αιγυπτιακή τράπεζα, να χρησιμοποιεί το δολάριο στις καθημερινές της συναλλαγές.

Μια απόφαση που λαμβάνεται καθώς η Ουάσινγκτον ενίσχυσε τις κυρώσεις της κατά του Ιράν, προσθέτοντας σε αυτές τομείς όπως ο χρυσός, η τεχνολογία, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, η αεροπορία και οι θαλάσσιες μεταφορές.

«Έχουμε προειδοποιήσει ότι αυτοί που θα διευκόλυναν τα πράγματα για το Ιράν δεν μπορούν να συνεχίζουν να επωφελούνται από την πρόσβαση στο δολάριο και στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η Τράπεζα Misr στα ΗΑΕ επέλεξε να το ανακαλύψει αυτό με σκληρό τρόπο και σήμερα λαμβάνουμε την πρώτη απόφαση για να τη θεωρήσουμε υπόλογη για τη συνεχή υποστήριξή της στο ιρανικό καθεστώς» αναφέρεται.

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε κυρώσεις που στοχεύουν τον διευθυντή του υποκαταστήματος της ιρανικής τράπεζας Melli στο Ντουμπάι, το οποίο κατηγορεί ότι χρησίμευσε ως «βασικό χρηματοοικονομικό κέντρο για τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των Φρουρών της Επανάστασης».

Το θέμα της άσκησης οικονομικής πίεσης στο Ιράν θα περιλαμβάνεται στην ατζέντα της προσεχούς συνόδου κορυφής της G20, η οποία θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι στα μέσα Δεκεμβρίου.

Η πρώτη από μια σειρά συνεδριάσεων στο αμερικανικό έδαφος θα διεξαχθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, σε ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα στους πρόποδες των Απαλάχιων Ορέων.

Την Πέμπτη, εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στον Τύπο ότι ο Μπέσεντ θα διατυπώσει ξεκάθαρα το μήνυμά του κατά του Ιράν σε κάθε διμερή συνομιλία στο Άσβιλ.

Παρότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει καταγγείλει πολιτικές «καταδικασμένες να αποτύχουν» και έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν θα κερδίσουν «τίποτα» με αυτήν την πίεση, ο ίδιος ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν παραδέχτηκε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει «πολλές οικονομικές δυσκολίες».

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης, τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διερχόταν προηγουμένως το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων παγκοσμίως, είναι κλειστά από την Τεχεράνη σχεδόν συνεχώς εδώ και έξι μήνες, κάτι που οδήγησε στην εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και σε μια αυξημένη πίεση στον Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς πλησιάζουν ο ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Το Ιράν έχει αποκλείσει οποιαδήποτε επιστροφή στην κατάσταση που υπήρχε πριν από τον πόλεμο στα Στενά του Ορμούζ και συζητά με το Ομάν εδώ και εβδομάδες για μια συμφωνία σχετικά με τους όρους διέλευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ