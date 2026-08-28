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e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους

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e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους
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Η επεξεργασία των αιτήσεων διενεργείται αυτοματοποιημένα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. Δ.15/Δ΄/90598/11-11-2021 Υπουργική Απόφαση.

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες) των εισφορών που προσδιορίστηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ.

Η επεξεργασία των αιτήσεων διενεργείται αυτοματοποιημένα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. Δ.15/Δ΄/90598/11-11-2021 Υπουργική Απόφαση.

Στους δικαιούχους που έχουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ αποδίδεται το ποσό που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό των οφειλών τους, ρυθμισμένων ή μη, με το αρχικό προς επιστροφή ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα ποσά θα πιστωθούν αυτοματοποιημένα την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026 στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι.

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