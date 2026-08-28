Οι προσφυγές, τα «παγωμένα» έργα και οι προσδοκίες απεμπλοκής. Περιμένει ο ανάδοχος. Τι συμβαίνει με το πρόβλημα στην Κυψέλη

Ο σταθμός «Ευαγγελισμός» και η χωροθέτησή του στο πάρκο Ριζάρη αποτελούν, εδώ και σχεδόν 3 έτη, ένα από τα πλέον κρίσιμα και σύνθετα ανοιχτά μέτωπα για τη Γραμμή 4 του Μετρό Αθήνας (Τμήμα «Άλσος Βεΐκου – Γουδή»), παρά το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες, και δικαίως, στην επικαιρότητα επικράτησε το σημαντικό πρόβλημα στην Κυψέλη με τις ζημίες σε δεκάδες κτήρια και διαμερίσματα, τις εύλογες ανησυχίες των κατοίκων και το «πάγωμα», από τις αρχές Μαΐου, του Μετροπόντικα.

Όπως, πάντως, προκύπτει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η Ελληνικό Μετρό προσανατολίζονται σε μια κοινώς αποδεκτή λύση μέσω της νέας ΤΕ.ΠΕΜ. (Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη) για τον συγκεκριμένο σταθμό.

Το μέτωπο Ευαγγελισμού - Ριζάρη

Στο «μέτωπο» του Ευαγγελισμού, όπως πηγάζει από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, και μάλιστα δια στόματος του Χρ. Δήμα (στο περιθώριο εκδήλωσης για το Μετρό Θεσσαλονίκης), η κυβέρνηση και οι εμπλεκόμενοι φορείς αναζητούν λύση και ίσως σύντομα να έχουμε εξελίξεις.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος πρόσφατα σχετικά απέρριψε την τεχνική περιβαλλοντική μελέτη (ΤΕΠΕΜ) της «Ελληνικό Μετρό» για το πάρκο Ριζάρη, δημιουργώντας νέα εμπλοκή και προβληματισμό για περαιτέρω καθυστερήσεις. Ειδικότερα, η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) για τον σταθμό «Ευαγγελισμός» απορρίφθηκε από το τον Ιούνιο του 2026 επειδή δεν συμμορφωνόταν πλήρως με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 2274/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) από την προσφυγή του εφοπλιστή Νίκου Πατέρα και κατοίκων για τις επιπτώσεις του έργου στο Πάρκο Ριζάρη που επί της ουσία ζητά μείωση των έργων στο σημείο.

Πάντως, σύμφωνα με τον υπουργό, δρομολογείται (ή ήδη υπάρχει σχέδιο) λύση η οποία εκτιμάται ότι θα είναι κοινώς αποδεκτή, θα ικανοποιεί τους «αστερίσκους» και τα «αιτήματα» που έχουν τεθεί από το ΣτΕ και τον Δήμο Αθηναίων, με αποτέλεσμα προσεχώς να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να υπάρξει απεμπλοκή. Λεπτομέρειες δεν έχουν δοθεί από το υπ. Υποδομών ή την «Ελληνικό Μετρό», κατά συνέπεια έχουμε μια θεωρητική εξέλιξη, ενώ κι από πλευράς αναδόχου (ΑΒΑΞ – Alstom – Ghella) δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση, μια φορά, πάντως, από το υπουργείο «βγήκε» μια σχετική αισιοδοξία για απεμπλοκή.

Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, θα χρειαστεί το «πράσινο φως» και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων και βέβαια μια νέα ΤΕΠΕΜ που θα ικανοποιεί το ΣτΕ, τον Δήμο και προφανώς το ΥΠΕΝ. Προφανώς, η διαδικασία με τη νέα ΤΕΠΕΜ σημαίνει επιπλέον χρόνο και πιθανές πρόσθετες καθυστερήσεις, κι ενώ έχει προηγηθεί πολύμηνη διαδικασία γνωμοδοτήσεων, ενστάσεων και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναμένεται να προκαλέσουν οι εργασίες στο Πάρκο Ριζάρη.

Μέχρι να «βγει λευκός καπνός», ο εν λόγω σταθμός της Γραμμής 4 θα παραμείνει χωρίς πρόδρομες εργασίες, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για το πόσο μπορεί να επηρεαστεί το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο, όπως από καιρό έχει αναφέρει το insider.gr, έχει μεταφερθεί, κατά την «Ελληνικό Μετρό», για το 2032 με την ανάδοχο κοινοπραξία του έργου «ΑΒΑΞ – GHELLA – ALSTOM» να έχει υποβάλει αίτημα παράτασης για το 2034 (που δεν έγινε για την ώρα αποδεκτό).

Η πρόσφατη απόρριψη

Όπως έχουμε κι άλλες φορές αναφέρει, υπήρχαν αντιρρήσεις και προσφυγές από εφοπλιστικό πόλο, ενστάσεις και από τον Δήμο Αθηναίων που γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά και ζητούσε να επιλεγεί μία εναλλακτική χωροθέτηση του εργοταξίου και της εισόδου του σταθμού, η οποία θα επιφέρει τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στις φυτικές μονάδες του Πάρκου Ριζάρη και θα περιορίσει στο ελάχιστο δυνατόν τις κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην συγκεκριμένη περιοχή κ.α..

Θυμίζουμε ότι το θέμα είχε πάει στο ΣτΕ που έκανε υποδείξεις κ.λπ. αλλά μέχρι πρότινος δεν είχαμε επισήμως εναλλακτικά σενάρια και… «φως στο τούνελ» για περιβαλλοντικά (κόψιμο δέντρων κ.α.), τεχνικά και κυκλοφοριακά ζητήματα. Τα οποία αναφέρονταν εκ νέου από υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, που προ μηνών «έβγαλε» έγγραφο που επιστρέφει την (επικαιροποιημένη) ΤΕΠΕΜ στον φορέα «προκειμένου να αναζητηθεί, μετά από συστηματική διερεύνηση νέων εναλλακτικών λύσεων, η βέλτιστη χωροθέτηση της εισόδου του σταθμού και των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, με σκοπό την αποφυγή ή τον ουσιώδη περιορισμό της επέμβασης εντός του Πάρκου Ριζάρη, καθώς και τον περιορισμό στο ελάχιστο δυνατόν των κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη συγκεκριμένη περιοχή».

Το πρόβλημα στην Κυψέλη

Μια και ο λόγος, παραπάνω, για την Κυψέλη, σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προχωρούν οι διαδικασίες που θα εξασφαλίσουν ότι δεν θα παρουσιαστεί προσεχώς άλλο πρόβλημα (με το υπέδαφος που ήταν πιο «μαλακό» και αυτό συνεχίζεται για λίγα μόνο μέτρα και εν συνεχεία είναι πιο «σκληρό») και ότι το ΤΒΜ θα εκκινήσει εκ νέου τη «δουλειά» του στη διάνοιξη της σήραγγας χωρίς να προκαλέσει άλλες παρενέργειες.

Πλην όμως, δικαίως οι κάτοικοι περιμένουν επίσημες διαβεβαιώσεις (και το «πράσινο φως» εμπειρογνωμόνων) για το θέμα, ζητώντας πλήρη ενημέρωση για την έκταση και τη σοβαρότητα των ζημιών στα σπίτια τους, αποκατάσταση των προβλημάτων και σαφείς εγγυήσεις ότι η συνέχιση των εργασιών δεν θα προκαλέσει νέες επιπτώσεις.

Αρχές Σεπτέμβρη αναμένεται να βγει πόρισμα από εμπειρογνώμονες της Ελληνικό Μετρό και του ΤΕΕ, θα ενημερωθούν οι κάτοικοι και εφόσον διαπιστωθεί ότι μπορεί να ξεκινήσει ο μετροπόντικας τότε θα συνεχιστεί εκ νέου η διάνοιξη. Παράλληλα έχει παρέμβει η Εισαγγελία Αθηνών και προχωρά πραγματογνωμοσύνη για το θέμα. Η εικόνα που υπάρχει σήμερα ότι δεν κάποιο θέμα στατικότητας σε κάποιο κτίριο, με τους κατοίκους, όμως, να κάνουν λόγο για σημαντικά προβλήματα, θέματα στατικότητας κ.α..