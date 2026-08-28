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Ιαπωνία: Στήριξη του γεν με παρέμβαση - ρεκόρ 96 δισ. δολαρίων

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Ιαπωνία: Στήριξη του γεν με παρέμβαση - ρεκόρ 96 δισ. δολαρίων
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Σήμερα, το απόγευμα ώρα Ελλάδας το ιαπωνικό νόμισμα υποχωρεί 0,17% έναντι του αμερικανικού δολαρίου στα 159,67 προς 1.

Δαπάνη 96 δισ. δολαρίων για να στηρίξει το γεν από τα τέλη Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου, στην πιο σημαντική παρέμβασή της μέσα σε ένα μήνα που έχει καταγραφεί ποτέ, ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ιαπωνίας (Bank of Japan - BoJ).

Η επιχείρηση αγοράς γεν από την BOJ πραγματοποιήθηκε αφότου η ισοτιμία του έναντι του δολαρίου έπεσε στα 163,99 γεν προς ένα δολάριο τον Ιούλιο, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1986. Στις 31 Ιουλίου, αυξήθηκε στα 157,40 γεν, το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαΐου.

Σήμερα, το απόγευμα ώρα Ελλάδας το ιαπωνικό νόμισμα υποχωρεί 0,17% έναντι του αμερικανικού δολαρίου στα 159,67 προς 1.

Ένα πολύ αδύναμο γεν αυξάνει την αξία των εισαγωγών της Ιαπωνίας, κυρίως εκείνων των υδρογονανθράκων που αποτιμώνται σε δολάρια, καθώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί φέτος, τροφοδοτώντας τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις στο αρχιπέλαγος.

Το γεν υποχώρησε λόγω της διαφοράς των επιτοκίων μεταξύ της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ, της αύξησης της τιμής του πετρελαίου και των ανησυχιών που προκάλεσαν τα σχέδια της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι για την άμυνα, που κινδυνεύουν να αυξήσουν ακόμη περισσότερο το τεράστιο χρέος του Τόκιο.

Στις 31 Ιουλίου, το Τόκιο και η Ουάσινγκτον προχώρησαν στην πρώτη κοινή παρέμβασή τους σε 28 χρόνια, προκειμένου να στηρίξουν το γεν, που είχε πέσει στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την συντονισμένη αυτή ενέργεια στις αρχές Αυγούστου, χαρακτηρίζοντάς την «χειρονομία φιλίας» η οποία έκρινε ότι είναι "καλή για την παγκόσμια οικονομία".

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tags:
Ιαπωνία
Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ)
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