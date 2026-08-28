Μητσοτάκης: Κατώτατος μισθός πάνω από 950 ευρώ πριν τις εκλογές

Αύξηση του κατώτατου μισθού, πάνω από τα 950 ευρώ, πριν από τις επόμενες εκλογές προανήγγειλε από την Κοζάνη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αύξηση του κατώτατου μισθού, πάνω από τα 950 ευρώ, πριν από τις επόμενες εκλογές προανήγγειλε από την Κοζάνη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα, τότε, ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω μετά βεβαιότητας ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Για να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της ΝΔ από τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία, όπως είπε, «διαγκωνίζονται σε ένα κρεσέντο παροχολογίας, τάζοντας πράγματα τα οποία ξέρουν ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν».

«Η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα, αλλά και προκοπή»

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα και προκοπή». «Απέναντι μας είναι κόμματα τα οποία είναι ενωμένα σε μια αποστολή: Να φύγει η ΝΔ, να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά δεν μας λένε ποιος θα έρθει. Δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν σχέδιο ως να πιστεύουν ότι η χώρα μπορεί να κυβερνηθεί με κάποιον μαγικό τρόπο. Εμείς είμαστε εδώ, στεκόμαστε μπροστά σας με σεμνότητα, με αυτοκριτική, αναγνωρίζουμε τα λάθη μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση και θα αναγνωρίσουν στη ΝΔ ότι μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας σε πολύ δύσκολους γεωπολιτικούς καιρούς και να εγγυηθεί σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα ένα πολύ καλύτερο μέλλον», είπε ο πρωθυπουργός.

«Για να μπορούμε να στηρίζουμε την κοινωνία με μειώσεις φόρων, με αυξήσεις συντάξεων, με αυξήσεις μισθών, πρέπει πρώτα και πάνω από όλα να πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και προσέθεσε:

«Η Ελλάδα είναι σήμερα μία από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που μπορεί να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα και να έχει το δημοσιονομικό χώρο για να στηρίζει την κοινωνία. Για να μπορέσουμε να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε. Κι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και όλα τα υπόλοιπα κόμματα που διαγκωνίζονται σε ένα κρεσέντο. Εμείς πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια» εξήγησε.

«Αυτό το οποίο θέλω να συγκρατήσετε είναι ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας, από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τα πιο απομακρυσμένα χωριά. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα σε περίπτωση που οι πολίτες μας εμπιστευτούν για την επόμενη τετραετία. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής, ήμασταν συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στην ομιλία που θα κάνει το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ, υπογράμμισε: «Σε μια εβδομάδα στη ΔΕΘ θα παρουσιάσω το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνηση για τον επόμενο χρόνο, αλλά και τον προγραμματισμό μέχρι το 2030. Η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία να κάνουμε έναν δίκαιο απολογισμό, τι πετύχαμε, πόσο συνεπείς είμασταν στις δεσμεύσεις μας, αλλά και να μιλήσουμε για το μέλλον».

Για τη Δυτική Μακεδονία, ανέφερε ότι μπορεί να αλλάξει. «Η απολιγνιτοποίηση», συνέχισε ο πρωθυπουργός, «ξεκίνησε νωρίτερα από το 2019 - αλλά το 2019 εμείς εξασφαλίσαμε σημαντικούς πόρους, ώστε να γίνει οργανωμένα για να εξασφαλίσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας από πριν. Θέλουμε οι πολίτες να μένουν εδώ, τα νέα παιδιά να έχουν προοπτική και ευκαιρίες απασχόλησης. Η καχυποψία έχει αντικατασταθεί από συγκρατημένη αισιοδοξία - σε ένα χρόνο τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από πριν ένα χρόνο».

«Στον τομέα της Υγείας φτιάξαμε στη χώρα πάνω από 150 Κέντρα Υγείας με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το σχέδιο της Δίκαιης Μετάβασης καλύπτει συνολικά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό για τη Δυτική Μακεδονία. Η ΔΕΗ είναι απολύτως ταυτισμένη με τη Δυτική Μακεδονία. Η ΔΕΗ δεν την εγκαταλείπει, αλλά εξασφαλίζει την ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία. Το τελικό ισοζύγιο απασχόλησης θα είναι θετικό -παραπάνω δουλειές από αυτές που χάθηκαν», είπε, μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός. - απέναντι μας είναι κόμματα που έχουν μια αποστολή να φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης, χωρίς σχέδιο, σαν να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με ένα μαγικό σχέδιο, οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση και θα αναγνωρίσουν στη ΝΔ ότι μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας σε πολύ δύσκολους γεωπολιτικούς καιρούς και να εγγυηθεί σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα ένα πολύ καλύτερο μέλλον».