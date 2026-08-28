Σνάμπελ (ΕΚΤ): Είναι ώρα να περάσει το χρήμα των κεντρικών τραπεζών στο blockchain

Την ανάγκη οι κεντρικές τράπεζες να φέρουν το χρήμα τους στο blockchain υπογράμμισε η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, βλέποντας στην τεχνολογία αυτή ένα εργαλείο που θα μπορούσε να αλλάξει ακόμη και τον τρόπο άσκησης της νομισματικής πολιτικής.

Την ανάγκη οι κεντρικές τράπεζες να φέρουν το χρήμα τους στο blockchain υπογράμμισε η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, βλέποντας στην τεχνολογία αυτή ένα εργαλείο που θα μπορούσε να αλλάξει ακόμη και τον τρόπο άσκησης της νομισματικής πολιτικής.

Μιλώντας την Παρασκευή στο συμπόσιο της Federal Reserve στο Jackson Hole, η Σνάμπελ υποστήριξε ότι η μεταφορά του χρήματος «on-chain» δεν θα διασφάλιζε απλώς τον κεντρικό του ρόλο στον διακανονισμό συναλλαγών. Θα επέτρεπε επίσης στις κεντρικές τράπεζες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες προγραμματισμού των κατανεμημένων καθολικών (DLT) για τον εκσυγχρονισμό της νομισματικής πολιτικής, της διαχείρισης εξασφαλίσεων και της παροχής ρευστότητας.

Κεντρικό ρόλο σε αυτό το νέο περιβάλλον θα μπορούσαν να αποκτήσουν τα smart contracts, τα οποία επιτρέπουν την αυτόματη εκτέλεση συναλλαγών όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τη Σνάμπελ, τα έξυπνα συμβόλαια θα μπορούσαν να κάνουν πιο ευέλικτη την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής, επιτρέποντας στις κεντρικές τράπεζες να δημιουργούν νέα εργαλεία και να μεταβάλλουν παραμέτρους όπως τα επιτόκια, οι απαιτήσεις για εξασφαλίσεις και οι όροι πρόσβασης με άμεση ισχύ.

Οι δηλώσεις έρχονται καθώς η ΕΚΤ επιχειρεί να χαράξει τη θέση της σε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που ψηφιοποιείται με ταχύτητα. Στη Φρανκφούρτη υπάρχει παράλληλα προβληματισμός για την εξάρτηση της Ευρώπης από αμερικανικές εταιρείες πληρωμών, αλλά και για την αυξανόμενη παρουσία stablecoins συνδεδεμένων με το δολάριο.

Από το ψηφιακό ευρώ στα Pontes και Appia

Η ΕΚΤ εργάζεται ήδη πάνω στο ψηφιακό ευρώ για συναλλαγές λιανικής, με πιθανή έναρξη το 2029, αλλά και σε μια wholesale εκδοχή για συναλλαγές μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Το επόμενο βήμα αναμένεται τον Σεπτέμβριο με το project Pontes, το οποίο αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη λύση για τη σύνδεση πλατφορμών που χρησιμοποιούν τεχνολογία DLT με τις υφιστάμενες υπηρεσίες TARGET του Ευρωσυστήματος.

Παράλληλα, η ΕΚΤ αναπτύσσει το πιο μακροπρόθεσμο project Appia, για το οποίο φιλοδοξεί να έχει έτοιμο ένα σχέδιο έως το 2028.

Pontes και Appia «ανοίγουν τον δρόμο της Ευρώπης προς ένα tokenized χρηματοπιστωτικό σύστημα», σύμφωνα με τη Σνάμπελ.

Όπως επισήμανε, τα οφέλη θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Ευρωζώνη. Πέρα από την αύξηση της αποτελεσματικότητας των αγορών, η tokenization θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου ευρωπαϊκού προβλήματος: του κατακερματισμού των χρηματοπιστωτικών υποδομών μεταξύ των κρατών-μελών.

Φώτο: getty images