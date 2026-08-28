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Δομική Κρήτης: Νέα σύμβαση 5,45 εκατ. ευρώ για έργα στη Μεσσηνία

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Δομική Κρήτης: Νέα σύμβαση 5,45 εκατ. ευρώ για έργα στη Μεσσηνία
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Φορέας υλοποίησης η Περιφέρεια Πελοποννήσου και συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης 5.450.000 ευρώ με ΦΠΑ για το έργο.

Στην υπογραφή νέας σύμβασης που αφορά την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Πελοποννήσου και συνολικό προϋπολογισμό δημοπράτησης 5.450.000 ευρώ με ΦΠΑ προχώρησε η Δομική Κρήτης.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, το ανωτέρω έργο περιλαμβάνει κατασκευή κυματοθραυστών μήκους περίπου 600 μέτρων και λοιπά έργα για την προστασία, καθώς και την τεχνητή αναπλήρωση – αποκατάσταση της ακτογραμμής στις περιοχές του οικισμού Πεταλιδίου Μεσσηνίας.

«Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου προβλέπεται σε 24 μήνες» καταλήγει η ανακοίνωση.

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