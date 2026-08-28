Κρυπτονομίσματα

Η παρέμβαση Γουόρς ρίχνει το Bitcoin κάτω από τα 80.000 δολάρια

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Η παρέμβαση Γουόρς ρίχνει το Bitcoin κάτω από τα 80.000 δολάρια
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Ο επικεφαλής της Fed υπογράμμισε ότι οι οικονομικές συνθήκες δεν είναι περιοριστικές και τόνισε ότι ο πληθωρισμός πρέπει να κινηθεί σαφώς προς τον στόχο της Fed.

Το ορόσημο των 80.000 δολαρίων χάνει το Bitcoin την Παρασκευή, στον απόηχο της πρώτης ομιλίας του Τζερόμ Γουόρς ως προέδρου της Fed στο Τζάκσον Χολ, όπου δεσμεύτηκε να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

Η δήλωσή του ενίσχυσε τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, μετριάζοντας παράλληλα μέρος της δυναμικής της εβδομάδας για τα assets υψηλού κινδύνου.

Η ναυαρχίδα των crypto διολισθαίνει 0,92% στα 79.355 δολάρια, το Ether υποχωρεί 0,11% στα 2.506 δολάρια, το Solana κατρακυλά 3,45% στα 105,42 δολάρια και το Dogecoin αποδυναμώνεται 1,9% στα 0,087 δολάρια.

Ο επικεφαλής της Fed υπογράμμισε ότι οι οικονομικές συνθήκες δεν είναι περιοριστικές και τόνισε ότι ο πληθωρισμός πρέπει να κινηθεί σαφώς προς τον στόχο της Fed.

Με την τοποθέτησή του τροφοδότησε τις προσδοκίες ότι η νομισματική πολιτική θα μπορούσε να παραμείνει αυστηρότερη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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tags:
Fed
Bitcoin
Κρυπτονομίσματα
Επιτόκια
Κέβιν Γουόρς (Kevin Warsh)
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