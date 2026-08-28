«Κόκκινος» ο χρυσός μετά από 3 εβδομάδες κερδών

Το ασήμι κέρδισε 0,3% στα 69,48 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα πρόσθεσε 1,7% στα 1.878,46 δολάρια και το παλλάδιο ενισχύθηκε 7% στα 1.444,75 δολάρια ανά ουγγιά.

Εβδομάδα απωλειών (μετά από 3 «πράσινες» εβδομάδες) κατέγραψε ο χρυσός με τις τιμές του να υποχωρούν πάνω από 1% την Παρασκευή, καθώς οι traders αύξησαν τα στοιχήματά τους για άνοδο επιτοκίων μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, για την τιθάσευση των πληθωριστικών πιέσεων.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ υποχώρησε 0,8% στα 4.563,05 δολάρια ανά ουγγιά, αφού ενδοσυνεδριακά έφτασε χαμηλό μιας εβδομάδας στα 4.528,94 δολάρια η ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου απώλεσαν 1% στα 4.615,10 δολάρια.

Το ασήμι στην αγορά σποτ κέρδισε 0,3% στα 69,48 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα πρόσθεσε 1,7% στα 1.878,46 δολάρια και το παλλάδιο ενισχύθηκε 7% στα 1.444,75 δολάρια ανά ουγγιά.

«Ο χρυσός δέχεται ισχυρό χτύπημα, καθώς ο κ. Γουόρς επιβεβαιώνει ότι ο πληθωρισμός δεν επιβραδύνεται ουσιαστικά και η Fed έχει δουλειά να κάνει» τόνισε ο ανεξάρτητος αναλυτής, Τάι Γουόνγκ.

Οι traders στοιχηματίζουν σε αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, αφού ο Γουόρς επεσήμανε πως οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής δεν είναι σίγουροι ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός επιστρέφει στον στόχο του 2%.

Οι traders βλέπουν τώρα πιθανότητα 56% για αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με 36% πριν από τα σχόλια του Γουόρς, και πιθανότητα 80% για αύξηση τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Το δολάριο ανέβηκε σε υψηλό άνω της μίας εβδομάδας, ενώ το πολύτιμο μέταλλο είχε φτάσει σε υψηλό άνω των τριών μηνών στα 4.696,18 δολάρια την Τρίτη, βασιζόμενος στο ράλι μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για επαναγορές ομολόγων άνω των 4 δισ. δολαρίων.

Ο χρυσός τείνει να χάνει την ελκυστικότητά του σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, καθώς δεν προσφέρει απόδοση.