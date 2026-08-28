Πέμπτος σερί μήνας κερδών στις ευρωαγορές παρά τις 3 εβδομάδες πτώσης

Ο Σεπτέμβριος τείνει να είναι ο χειρότερος μήνας του έτους για τον Stoxx 600, με τον δείκτη να αποδυναμώνεται 2,1% κατά μέσο όρο τα τελευταία πέντε χρόνια.

Την πέμπτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδό τους «κλείδωσαν» οι ευρωαγορές την Παρασκευή με κέρδη περίπου 1% (παρά την τρίτη διαδοχική εβδομαδιαία πτώση με -0,4%) ακόμη και όταν ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει τον επίμονο και υψηλό αμερικανικό πληθωρισμό, που από πολλούς αναλυτές ερμηνεύθηκε ως δήλωση για πιθανή αύξηση επιτοκίων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,55% στις 655,45 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημείωσε άνοδο 0,96% στις 6.486 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ισχυροποιήθηκε 0,82% στις 26.583 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 1,14% στις 8.414 μονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 πρόσθεσε 0,22% στις 10.816 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αναρριχήθηκε 0,67% στις 52.616 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 σκαρφάλωσε 0,83% στις 20.046 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι μετοχές της αυτοκινητοβιομηχανίας υπεραπέδωσαν, με τις BMW και Forvia να κάνουν ράλι άνω του 4%, αφού προστέθηκαν στη λίστα θετικών καταλυτών παρακολούθησης της Citigroup. Ο τίτλος της Ackermans & Van Haaren έκανε άλμα 8,2%, αφού συμφώνησε να επενδύσει 93 εκατ. ευρώ στην Grieg Aqua και ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτκής, ο Μάρτιν Κάζακς δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιτραπεί η συνέχεια την υψηλής αύξησης των τιμών καταναλωτή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. «Δεν πρέπει να επιτραπεί στον πληθωρισμό να εδραιωθεί», δήλωσε στο λετονικό κανάλι TV3 την Παρασκευή. «Ένας τρόπος για να μειωθεί αυτός ο πληθωρισμός που ριζώνει, είναι η αύξηση των επιτοκίων. Το έχουμε κάνει αυτό μία φορά».

Στο πεδίο των «μάκρο», ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης επιταχύνθηκε εν μέσω υψηλότερου κόστους ενέργειας, ενισχύοντας την υπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το Βloomberg. Τα θετικά επιχειρηματικά αποτελέσματα των εταιριών της Γηραιάς Ηπείρου και η ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη έχουν στηρίξει το ευρωπαϊκό ράλι, αν και οι δείκτες εισέρχονται σε μια πιο εποχικά δύσκολη περίοδο καθώς εντείνονται οι μακροοικονομικές ανησυχίες.

Ο Σεπτέμβριος τείνει να είναι ο χειρότερος μήνας του έτους για τον Stoxx 600, με τον δείκτη να αποδυναμώνεται 2,1% κατά μέσο όρο τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι επενδυτές λαμβάνουν περαιτέρω ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων από τη συνεδρίαση του Τζάκσον Χολ. Σε μια εκτενή ομιλία, την πρώτη του από τότε που ανέλαβε πρόεδρος της Fed τον Μάιο, ο Κέβιν Γουόρς επανέλαβε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής θα επαναφέρουν τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

Σε ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία βρίσκεται η γαλλική οικονομία, καθώς η ανάπτυξη παραμένει σχετικά στάσιμη το α' εξάμηνο, αποφεύγοντας οριακά την τεχνική ύφεση, σε μία εξέλιξη που υπογραμμίζει τις αυξανόμενες πιέσεις στην κυβέρνηση να θέσει υπό έλεγχο τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε 0,2% το πρώτο τρίμηνο και παρέμεινε αμετάβλητο για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο.

Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, αυξημένος από το 2,4% του Ιουλίου λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και ιδίως του πετρελαίου. Στην Ισπανία, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε σε επίπεδα υπερδιπλάσια του στόχου του 2% της ΕΚΤ. Ειδικότερα, οι τιμές στην Ισπανία, η οποία συνεχίζει να παρουσιάζει την ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη μεταξύ των μεγαλύτερων κρατών μελών της ευρωζώνης, σημείωσαν άνοδο 4,5% τον Αύγουστο σε σχέση με πέρυσι.