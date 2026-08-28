Νεπάλ: Υπό παρακολούθηση δύο λίμνες - Ο κίνδυνος πλημμύρας παραμένει

Ο σχηματισμός της μίας από τις λίμνες απεικονίστηκε σε πλάνα που ελήφθησαν από αέρος από κινεζική ομάδα διάσωσης χθες Πέμπτη.

Το Νεπάλ παρακολουθεί δύο λίμνες αντίθετα στο ρεύμα στην περιοχή της πλημμύρας όπου χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ.

Ο κίνδυνος πλημμύρας θα παραμείνει μέχρι οι δύο λίμνες να αποστραγγιστούν εντελώς, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, καθώς μία από τις δύο λίμνες άρχισε να υπερχειλίζει σήμερα.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τις δύο λίμνες που βρίσκονται κοντά στο σημείο όπου η κατάρρευση ενός παγετώνα φέρεται να έριξε βράχους, πάγο, λάσπη και φερτά υλικά στα ποτάμια συστήματα την Τετάρτη, προκαλώντας πλημμυρικά κύματα που ισοπέδωσαν σπίτια και παρέσυραν γέφυρες στον διάβα τους.

Ο σχηματισμός της μίας από τις λίμνες απεικονίστηκε σε πλάνα που ελήφθησαν από αέρος από κινεζική ομάδα διάσωσης χθες Πέμπτη.

Τα πλάνα δείχνουν μεγάλες ποσότητες καφετιού νερού να συσσωρεύονται σε μια λεκάνη. Μέχρι σήμερα, το νερό είχε αποστραγγιστεί από αυτή τη λίμνη, σύμφωνα με νέες δορυφορικές εικόνες.

Οι εικόνες δείχνουν επίσης μια άλλη λίμνη που φαίνεται να μεγαλώνει σε μέγεθος και η επιφάνειά της είναι μεγαλύτερη από την πρώτη λίμνη, χωρίς καμία ορατή διέξοδο του νερού μέχρι σήμερα το πρωί, κάτι που σημαίνει ότι η πίεση του νερού μπορεί να εξακολουθεί να αυξάνεται εκεί.

Οι αρχές του Νεπάλ εξαρτώνται από τη δορυφορική απεικόνιση προκειμένου να εντοπίσουν καταστάσεις, αν και η παρακολούθηση περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα των εικόνων, είπε ο Νεπαλέζος αξιωματούχος.

Το Νεπάλ σχεδιάζει να εγκαταστήσει κάμερες και αισθητήρες στη φορά του ρεύματος, μεταξύ άλλων κοντά στη συνοριακή πόλη Τιμούρε, και αξιολογεί επιλογές για ανάπτυξη ελικοπτέρων, είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ