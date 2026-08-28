Τουρνάς: «Ο πολίτης θέλει να γνωρίζει πότε θα λάβει την αρωγή και θα επιστρέψει στην κανονικότητα»

«Έχουμε φτιάξει έναν μηχανισμό που έχει σχέδιο, αμεσότητα και δόγμα». «Η αποτελεσματικότητα κρίνεται και από όσα σώθηκαν».

Κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για την ακρόαση των φορέων, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές, βελτίωση πλαισίου κρατικής αρωγής και ιδιωτικής ασφάλισης επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών», τοποθετήθηκε ο Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Ο Υπουργός ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των φορέων που συμμετείχαν στη συνεδρίαση και κατέθεσαν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους, επισημαίνοντας τη σημασία της συμβολής τους στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ενιαίου και αποτελεσματικού πλαισίου για την αποκατάσταση και τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Αναφερόμενος στις πυρκαγιές και στις συνέπειες που προκαλούν, υπογράμμισε ότι συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο του νομοσχεδίου, καθώς μετά την αντιμετώπιση μιας φυσικής καταστροφής ακολουθεί η κρίσιμη διαδικασία της αποκατάστασης και της στήριξης των πληγέντων. «Αυτή ακριβώς τη δουλειά κάνει αυτό το νομοσχέδιο. Μεταξύ των άλλων, να αποκαταστήσει τους πολίτες οι οποίοι πλήττονται από φυσικές καταστροφές», σημείωσε.

Πάνω από 3.150 πυρκαγιές – Περισσότερες από 900 μόνο τον Αύγουστο

Ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη φετινή αντιπυρική περίοδο και στις πρωτόγνωρες, όπως επισήμανε, συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική κρίση σε ολόκληρη την Ευρώπη. «Πράγματι είχαμε έναν τεράστιο αριθμό πυρκαγιών. Έχουμε ξεπεράσει τις 3.150 φωτιές. Πάνω από 900 έχουμε μόνο τον Αύγουστο. Σε μια Ευρώπη που πραγματικά καίγεται. Και δεν το λέω για να δικαιολογήσω κάτι, απλά θέλω να πω ότι βλέπουμε πρωτόγνωρες συνθήκες από την κλιματική κρίση», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, οι ακραίες συνθήκες δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας, αλλά επηρεάζουν πλέον ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, με πολύ μεγάλες καμένες εκτάσεις σε χώρες της νότιας και δυτικής Ευρώπης. Ειδικότερα, ανέφερε ότι περίπου 3 εκατ. στρέμματα έχουν καεί στην Ισπανία, 1 εκατ. στη Γαλλία, 900.000 στην Ιταλία και 650.000 στην Πορτογαλία, ενώ στην Ελλάδα οι καμένες εκτάσεις ανέρχονται περίπου σε 400.000 στρέμματα.

«Έχουμε φτιάξει έναν μηχανισμό που έχει σχέδιο, αμεσότητα και δόγμα»

Ο Υπουργός μίλησε για την ενίσχυση και την εξέλιξη του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι πλέον λειτουργεί σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό πλαίσιο, στο οποίο συμμετέχουν το Πυροσβεστικό Σώμα, οι Δασικές Υπηρεσίες, οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, οι εθελοντές και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. «Έχουμε φτιάξει έναν μηχανισμό ο οποίος έχει σχέδιο, έχει τρόπο που ενεργεί, έχει αμεσότητα, έχει δόγμα και βέβαια έχει και ανθρώπινο δυναμικό και μέσα», τόνισε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, και ιδιαίτερα των δασικών πυρκαγιών υπό ακραίες καιρικές συνθήκες, δεν μπορεί να εξαλείψει τον κίνδυνο ούτε να αποτρέψει σε κάθε περίπτωση την καταστροφή, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα κατά τη διάρκεια κάθε επιχείρησης είναι πρωτίστως η ανθρώπινη ζωή και ακολούθως η προστασία των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος. «Στεναχωριόμαστε για κάθε δέντρο που καίγεται, για κάθε δάσος που δεν προλαβαίνουμε, για κάθε σπίτι, για την ανθρώπινη ζωή που είναι πάνω και πρώτα απ’ όλα», ανέφερε.

Για την πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός στην πυρκαγιά του Αγίου Βασιλείου, επισημαίνοντας τη μεγάλη επικινδυνότητα που παρουσίαζε λόγω της γεωμορφολογίας και της οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής. «Πράγματι θα μπορούσε να γίνει Μάτι. Μια περίκλειστη περιοχή, χτισμένη ανάμεσα σε δύο βουνά, σε δύο χαράδρες, με έναν δρόμο εισόδου και έναν δρόμο εξόδου», τόνισε.

Όπως ανέφερε, η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 09:04 και στις 09:37 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για προληπτική απομάκρυνση των πολιτών. Παράλληλα, από τις πρωινές ώρες είχαν κινητοποιηθεί πλωτά μέσα, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς απομάκρυνσης πολιτών διά θαλάσσης εφόσον απαιτούνταν. Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα προς τη Λιβαδόστρα, όπου βρίσκονταν λεωφορεία για την ασφαλή μεταφορά τους.

Αναφερόμενος στα αίτια της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, ο κ. Τουρνάς διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η πυρκαγιά δεν προκλήθηκε από την ανεμογεννήτρια, αλλά από το δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως ανέφερε, οι υπαίτιοι εντοπίστηκαν και σε βάρος τους ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

«Η αποτελεσματικότητα ενός μηχανισμού κρίνεται και από όσα σώθηκαν»

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στις εκτάσεις που επλήγησαν, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανθρώπινες ζωές, τις περιουσίες και τις εκτάσεις που προστατεύθηκαν μέσα σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες. «Η αποτελεσματικότητα ενός μηχανισμού σε αυτή τη λαίλαπα, σε αυτή την καταστροφή, κρίνεται εν τέλει από πόσα δέντρα σώθηκαν, από πόσες ανθρώπινες ζωές σώθηκαν χάρη στη σχεδίαση, χάρη στο επιχειρησιακό σχέδιο, χάρη στον μηχανισμό ο οποίος είναι εκεί και επιχειρεί σε όλη τη χώρα και οφείλουμε να τον τιμούμε», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη αυστηρής αντιμετώπισης των εμπρησμών, είτε αυτοί προκαλούνται από αμέλεια είτε από πρόθεση, σημειώνοντας ότι για τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο: μια πυρκαγιά που μπορεί να απειλήσει ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Ένα ενιαίο πλαίσιο για την ταχύτερη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα

Όπως επισήμανε ο κ. Τουρνάς, το νέο νομοθετικό πλαίσιο έρχεται να συνενώσει και να συστηματοποιήσει ένα μεγάλο σύνολο νομοθετημάτων, διατάξεων και υπουργικών αποφάσεων, ώστε ο πολίτης που πλήττεται από μια φυσική καταστροφή να γνωρίζει με σαφήνεια τα δικαιώματά του και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει. «Ο πολίτης, στο τέλος της ημέρας, τον ενδιαφέρει τι δικαιούται να πάρει, πού πρέπει να απευθυνθεί, πότε θα πάρει την αρωγή και πότε θα επιστρέψει στην κανονικότητά του. Αυτό τον ενδιαφέρει. Και αυτό έρχεται να επιλύσει αυτό το νομοθέτημα», τόνισε. «Αυτό κάνει αυτό το νομοσχέδιο, με ταχύτητα, με αποτελεσματικότητα και με διαφάνεια», κατέληξε ο Υπουργός.