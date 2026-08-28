«Η Q&R USA LTD ήταν τα τελευταία έτη πλήρως ανενεργή και δεν ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα» υπογραμμίζει ο ελληνικός Όμιλος.

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες λύσης και παύσης της εταιρείας Q&R USA LTD, η οποία είχε έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς και οι σχετικές καταχωρίσεις στις αρμόδιες αρχές των Ντελαγουέρ και Νέας Υόρκης.

«Η Q&R USA LTD ήταν τα τελευταία έτη πλήρως ανενεργή και δεν ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα, ως εκ τούτου η ολοκλήρωση της διαδικασίας λύσης της δεν έχει επίδραση στη λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου» τονίζει η εισηγμένη.