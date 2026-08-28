Στη μάχη της φοροδιαφυγής AI και drones - Νέο Command Center της ΑΑΔΕ θα συντονίζει τους ελέγχους

Στον ψηφιακό χάρτη στόχοι και ελεγκτικές δυνάμεις, με απευθείας σύνδεση των κλιμακίων με το επιχειρησιακό κέντρο.

Ψηφιακό «μάτι» που θα βλέπει σε πραγματικό χρόνο τους ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα αποκτά η ΑΑΔΕ, επιστρατεύοντας τεχνητή νοημοσύνη, γεωχωρικά συστήματα, προηγμένες υποδομές επικοινωνίας και εικόνα ακόμη και από drones.

Στο επίκεντρο του νέου επιχειρησιακού μοντέλου βρίσκεται η αναβάθμιση του Κεντρικού Θαλάμου Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ και η μετατροπή του σε ένα σύγχρονο, ενιαίο Command Center, το οποίο θα αποτελεί το επιχειρησιακό στρατηγείο της νέας Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ). Από το νέο κέντρο οι επιτελείς της ΑΑΔΕ θα έχουν ανά πάσα στιγμή εικόνα για την εξέλιξη των ελέγχων και θα μπορούν να συντονίζουν και να υποστηρίζουν σε πραγματικό χρόνο τα κλιμάκια που βρίσκονται στο πεδίο, από τον σχεδιασμό και την έναρξη μιας επιχείρησης μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Το νέο σύστημα θα συγκεντρώνει δεδομένα από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, στοιχεία τρίτων συστημάτων και πληροφορίες που θα φθάνουν απευθείας από τις ομάδες ελέγχου. Στόχος είναι όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες να συνθέτουν μία ενιαία επιχειρησιακή εικόνα, πάνω στην οποία θα βασίζονται οι αποφάσεις για την εξέλιξη των ελέγχων.

Σε έναν ψηφιακό χάρτη θα αποτυπώνονται οι ελεγχόμενοι στόχοι, οι δυνάμεις της ΑΑΔΕ και οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εργαλεία ΑΙ θα βρίσκονται στη διάθεση ελεγκτών, αναλυτών και στελεχών επιχειρησιακού συντονισμού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην κυβερνοασφάλεια, καθώς το νέο μοντέλο προβλέπει εκτεταμένη χρήση κινητών συσκευών και απομακρυσμένων τερματικών από τα ελεγκτικά κλιμάκια.

Μεγάλη φοροδιαφυγή

Η νέα ΓΔ ΔΕΟΣ αναλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο δράσης με βασική αποστολή τον εντοπισμό της μεγάλης φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής, καθώς και τον έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων. Στις αρμοδιότητές της εντάσσονται ακόμη υποθέσεις παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, καθώς και αρχαιοτήτων, μνημείων, κειμηλίων και έργων τέχνης.

Πρόκειται ουσιαστικά για έναν ενισχυμένο ελεγκτικό μηχανισμό, η δράση του οποίου ξεπερνά τα στενά όρια της προστασίας των δημοσίων εσόδων και επεκτείνεται στην αντιμετώπιση σοβαρών μορφών οικονομικού εγκλήματος.

Το νέο Command Center

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, το σχέδιο προβλέπει ένα πλέγμα ψηφιακών εργαλείων που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, οργανώνονται και εκτελούνται οι έλεγχοι. Κομβικό ρόλο θα έχει η διαλειτουργικότητα του Command Center με πολλαπλές πηγές πληροφοριών.

Δεδομένα της ΑΑΔΕ, στοιχεία από τρίτα πληροφοριακά συστήματα και πληροφορίες που φθάνουν από το πεδίο θα συνδυάζονται και θα αναλύονται, ώστε να παράγεται άμεσα επιχειρησιακή γνώση και να αξιολογείται η πορεία και το αποτέλεσμα κάθε ελέγχου. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν ειδικές ψηφιακές ροές εργασίας ανάλογα με το είδος του ελέγχου, ώστε κάθε επιχείρηση να ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα και διαδικασίες.

Στα νέα «όπλα» περιλαμβάνονται και οι Δυναμικές Θέσεις Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Active Seats). Μέσω αυτών, έμπειρα στελέχη θα μπορούν να συνδέονται με το Command Center είτε μέσα από την αίθουσα επιχειρήσεων είτε απομακρυσμένα από οποιοδήποτε σημείο της χώρας και να συνδράμουν σε πραγματικό χρόνο τα κλιμάκια που βρίσκονται σε δράση. Έτσι, ανάλογα με την έκταση, τη δυσκολία ή την εξέλιξη μιας επιχείρησης, θα μπορεί να αυξάνεται ή να περιορίζεται άμεσα ο αριθμός των στελεχών που συμμετέχουν στον επιχειρησιακό συντονισμό.

Οι έλεγχοι στον ψηφιακό χάρτη

Οι υπάλληλοι του Command Center θα έχουν μπροστά τους έναν δυναμικό χάρτη στον οποίο θα αποτυπώνονται οι στόχοι ελέγχου, οι ελεγκτικές δυνάμεις και οι επιχειρησιακές δράσεις. Με τον τρόπο αυτό θα γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκονται τα κλιμάκια, ποιοι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και πώς αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις της ΓΔ ΔΕΟΣ σε ολόκληρη τη χώρα.