Η Βενεζουέλα εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον OPEC

Η ιδέα της αποχώρησης έχει συζητηθεί με αμερικανούς αξιωματούχους, ωστόσο δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση.

Την έξοδό της από τον OPEC εξετάζει η Βενεζουέλα, σε μία κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει ένα νέο χτύπημα για τον πετρελαϊκό οργανισμό που η ίδια συνέβαλε να δημιουργηθεί πάνω από έξι δεκαετίες πριν.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα το Bloomberg επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, η ιδέα της αποχώρησης έχει συζητηθεί με αμερικανούς αξιωματούχους, ωστόσο δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση.

Σε περίπτωση που ληφθεί η απόφαση για αποχώρηση από τον Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών θα υπογράμμιζε την αλλαγή πολιτικής εκ μέρους του Καράκας, από όταν ο Τραμπ ανέτρεψε τον επί χρόνια ηγέτη της χώρας και ανέλαβε τον έλεγχο των πωλήσεων πετρελαίου της χώρας.

Η αυξανόμενη επιρροή της Ουάσιγκτον αντανακλάται επίσης στις συνομιλίες των ΗΠΑ με τους ηγέτες της Βενεζουέλας με σκοπό την απόκτηση σημαντικού μεριδίου στα πετρελαϊκά κοιτάσματα της χώρας - μια εξέλιξη που θα ήταν αδιανόητη μόλις πριν από δύο χρόνια.

Διαπραγματευτές των δύο χωρών συζητούν την πρόταση αυτή, ενώ οι πηγές ανέφεραν ότι μια πιθανή ρύθμιση που έχει έχει τεθεί στο τραπέζι είναι η σύναψη σύμβασης μίσθωσης διάρκειας 100 ετών για διάφορα πετρελαϊκά κοιτάσματα.