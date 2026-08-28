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Μαρινάκης: Πρωθυπουργός των μουσαμάδων ο Τσίπρας – Παραμένει αμετανόητος

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Μαρινάκης: Πρωθυπουργός των μουσαμάδων ο Τσίπρας – Παραμένει αμετανόητος
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Ως «πρωθυπουργό των μουσαμάδων» χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει αμετανόητος.

Ως «πρωθυπουργό των μουσαμάδων» χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του για την ομιλία του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ., υπογραμμίζοντας ότι παραμένει αμετανόητος.

Ο Αλέξης Τσίπρας κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος ενόψει της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, έκανε λόγο για «φιέστες εγκαινίων» της κυβέρνησης.

«Επειδή ο κ. Τσίπρας, ο πρωθυπουργός των ”μουσαμάδων”, παραμένει αμετανόητος και μιλώντας σήμερα σε κομματική συνεδρίαση τόλμησε να κατηγορήσει την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ”φιέστες εγκαινίων”, παραθέτουμε τις δύο ακόλουθες φωτογραφίες, με τους μουσαμάδες του κ. Τσίπρα και την επέκταση της υπερσύγχρονης γραμμής του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, για να καταλάβουν όλοι οι πολίτες το μέγεθος της κοροϊδίας του κ. Τσίπρα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

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tags:
Παύλος Μαρινάκης
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ)
Μετρό Θεσσαλονίκης
Αλέξης Τσίπρας
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