Γαλλία: Οριακά απέφυγε την ύφεση στο α' εξάμηνο - Στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο

Η επιδείνωση της εικόνας της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στην Ευρωζώνη, δυσκολεύει τις προσπάθειες της κυβέρνησης να περιορίσει το ήδη διογκωμένο δημοσιονομικό έλλειμμα.

Η γαλλική οικονομία παρέμεινε σχετικά στάσιμη το πρώτο εξάμηνο αποφεύγοντας οριακά την τεχνική ύφεση, σε μία εξέλιξη που υπογραμμίζει τις αυξανόμενες πιέσεις στην κυβέρνηση να θέσει υπό έλεγχο τα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Ειδικότερα, το ΑΕΠ συρρικνώθηκε 0,2% το πρώτο τρίμηνο και παρέμεινε αμετάβλητο για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή από την στατιστική υπηρεσία Insee. Προηγουμένως, η Insee υπολόγιζε πτώση 0,1% για το α' τρίμηνο και έπειτα ανάπτυξη 0,2% στο δεύτερο.

Η επιδείνωση της εικόνας της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στην Ευρωζώνη, δυσκολεύει τις προσπάθειες της κυβέρνησης να περιορίσει το ήδη διογκωμένο δημοσιονομικό έλλειμμα.

Στο 2,7% ο πληθωρισμός

Επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στη Γαλλία τον Αύγουστο, όπως έδειξαν τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Insee.

Ειδικότερα, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, αυξημένος από το 2,4% του Ιουλίου λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και ιδίως του πετρελαίου.