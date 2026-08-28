Κατσαφάδος: «Αλλάζουμε τη φιλοσοφία της κρατικής αρωγής – Νέος μηχανισμός με ταχύτητα, διαφάνεια»

«Ο πολίτης κάνει αίτηση και παίρνει τα χρήματά του σε 4 ημέρες». «Προτάσεις και όχι θεωρίες». «Η προσπάθεια γίνεται για τους πληγέντες, όχι για την κυβέρνηση».

Σαφές πολιτικό μήνυμα για τη μεγάλη αλλαγή που φέρνει το νέο πλαίσιο κρατικής αρωγής έστειλε ο Κώστας Κατσαφάδος, κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τη στεγαστική αρωγή, τις ενισχύσεις μετά από φυσικές καταστροφές και τη βελτίωση του πλαισίου κρατικής αρωγής.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδος, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μια ουσιαστική αλλαγή φιλοσοφίας, με στόχο να αφήσει πίσω της ένα σύστημα που χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατία, καθυστερήσεις και διαδοχικές παρατάσεις και να δημιουργήσει έναν μηχανισμό γρήγορο, ψηφιακό, διαφανή και αποτελεσματικό.

«Αυτός είναι ο νέος μηχανισμός που καταθέτουμε», τόνισε χαρακτηριστικά, απαντώντας στην κριτική περί ανάγκης ενός νέου μοντέλου κρατικής αρωγής. Όπως σημείωσε, το νομοσχέδιο δεν περιορίζεται σε επιμέρους διορθώσεις, αλλά αλλάζει τη φιλοσοφία της υπηρεσίας και μετακινεί το βάρος από ένα μοντέλο αποκατάστασης σε ένα περισσότερο αποτελεσματικό πλαίσιο αποζημίωσης και άμεσης στήριξης των πληγέντων.

«Ο πολίτης κάνει μία αίτηση και παίρνει τα χρήματά του μέσα σε τέσσερις ημέρες»

Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του αποτέλεσε η επιτάχυνση των οικονομικών ενισχύσεων. Ο Υφυπουργός ανέδειξε τη μετάβαση στις ψηφιακές διαδικασίες, επισημαίνοντας ότι ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να αντιμετωπίζει έναν νέο κύκλο γραφειοκρατίας μετά από μια φυσική καταστροφή. «Δεν ψηφιοποιούμε τη γραφειοκρατία. Ψηφιοποιούμε τη διαδικασία», ανέφερε, εξηγώντας ότι με μία ηλεκτρονική αίτηση ο πληγέντας μπορεί να λάβει τις προβλεπόμενες ενισχύσεις για οικοσκευή, πρώτες ανάγκες και επιδότηση ενοικίου μέσα σε τέσσερις ημέρες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένες ενισχύσεις μπορούν να δίνονται πριν ακόμη ολοκληρωθεί η οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, αμέσως μετά την κήρυξή της σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την πραγματοποίηση των απαραίτητων αυτοψιών.

«Προτάσεις και όχι θεωρίες»

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδος απάντησε στην κριτική που ασκήθηκε από την αντιπολίτευση, καλώντας όσους ζητούν έναν «νέο μηχανισμό» να καταθέσουν συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις. «Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Όχι θεωρητικά “ένας μηχανισμός”. Ποιος μηχανισμός; Τι μηχανισμός; Όχι θεωρίες και γενικότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως τόνισε, η συζήτηση πρέπει να γίνεται με βάση πραγματικά δεδομένα και με μοναδικό κριτήριο την όσο το δυνατόν ταχύτερη και καλύτερη αντιμετώπιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

Αναφερόμενος στο ύψος της κρατικής αρωγής, ο Υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι ο ρόλος του κράτους είναι να στηρίζει ουσιαστικά τους πληγέντες. Αναφέρθηκε στην εξέλιξη του ποσοστού της κρατικής αρωγής, επισημαίνοντας ότι το σύστημα από το 70% που είχε παραληφθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις αυξήθηκε στο 80% και, από πέρυσι, στο 100%.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα προβλήματα που έχουν καταγραφεί στην πράξη, όπως οι περιπτώσεις πολυϊδιοκτησίας, αλλά και στις διαδικασίες για την αποκατάσταση των «κόκκινων» κτιρίων. Το νέο πλαίσιο, όπως υπογράμμισε, έρχεται να αντιμετωπίσει πραγματικά προβλήματα που ταλαιπωρούν τους πολίτες και να περιορίσει τις καθυστερήσεις που δημιουργούνται από «παρατάσεις επί παρατάσεων» και «έγγραφα ελλείψεων επί εγγράφων ελλείψεων». Παράλληλα, η πρόβλεψη για έξι μήνες ως εύλογο χρονικό περιθώριο για την υποβολή αίτησης από ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη έχει ως στόχο να επιτρέψει την ολοκλήρωση της διαδικασίας χωρίς να παρατείνεται επ' αόριστον η αποκατάσταση.

«Η προσπάθεια γίνεται για τους πληγέντες, όχι για την κυβέρνηση»

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναγνώρισε ότι η συζήτηση στη Βουλή μπορεί να έχει εντάσεις, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο στόχος όλων πρέπει να είναι κοινός: η στήριξη των πολιτών που δοκιμάζονται από τις φυσικές καταστροφές.

«Το πιστεύω βαθιά ότι όλοι έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον και την ίδια αγωνία», ανέφερε, καλώντας παράλληλα τους συναδέλφους να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση του μηχανισμού. Και κατέληξε με μια σαφή πολιτική έκκληση: «Θα ήθελα να δώσετε μία ευκαιρία σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, γιατί είναι μία προσπάθεια προς το καλό και το συμφέρον των πληγέντων και όχι για το καλό της κυβέρνησης ή για το καλό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης». Στόχος του νέου πλαισίου είναι ένας: όταν χτυπά μια φυσική καταστροφή, ο πολίτης να μην βρίσκεται αντιμέτωπος και με ένα δεύτερο “χτύπημα” – αυτό της γραφειοκρατίας και της καθυστέρησης.