Κάζακς: «Η ΕΚΤ δεν πρέπει να επιτρέψει στον πληθωρισμό να εδραιωθεί - Πιθανή εξέλιξη η αύξηση επιτοκίων»

Δεν μπορεί να επιτραπεί η συνέχεια την υψηλής αύξησης των τιμών καταναλωτή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τον Μάρτινς Κάζακς.

Δεν μπορεί να επιτραπεί η συνέχεια την υψηλής αύξησης των τιμών καταναλωτή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τον Μάρτινς Κάζακς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Δεν πρέπει να επιτραπεί στον πληθωρισμό να εδραιωθεί», δήλωσε ο Κάζακς στο λετονικό κανάλι TV3 την Παρασκευή. «Ένας τρόπος για να μειωθεί αυτός ο πληθωρισμός που ριζώνει, είναι η αύξηση των επιτοκίων. Το έχουμε κάνει αυτό μία φορά».

Η ΕΚΤ αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια κατά τη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο, αφού το έκανε τον Ιούνιο, αλλά απέφυγε να το πράξει τον Ιούλιο. Νέες οικονομικές προβλέψεις θα στηρίξουν αυτή την απόφαση, η οποία καθοδηγείται από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Θα δούμε τι θα συμβεί» τον επόμενο μήνα, είπε ο Κάζακς. «Αλλά αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, είναι μια πολύ πιθανή εξέλιξη».

Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ επιταχύνθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο, διευρύνοντας το χάσμα από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ. Τα στοιχεία για τις τιμές του Αυγούστου στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να δημοσιευθούν την επόμενη εβδομάδα, με την Morgan Stanley να προβλέπει ότι ο γενικός δείκτης θα φτάσει το 3,3%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2023.