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Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος στον όμιλο ΣΚΑΪ

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Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος στον όμιλο ΣΚΑΪ
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Τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου στον όμιλο του ΣΚΑΪ αναλαμβάνει ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος.

Τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου στον όμιλο του ΣΚΑΪ αναλαμβάνει ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος.

Με πολυετή εμπειρία σε κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η Google και η Procter & Gamble, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις ευθύνης και έχει διατελέσει γενικός διευθυντής της «Καθημερινής».

«Ο Ομιλος ΣΚΑΪ καλωσορίζει τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο και του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα», σημειώνεται σε ανακοίνωση.

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