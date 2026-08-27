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Οικονομικό κλίμα: Υποχώρηση για τις ΜμΕ στο α' εξάμηνο - «Βαρίδι» το λειτουργικό κόστος

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Οικονομικό κλίμα: Υποχώρηση για τις ΜμΕ στο α' εξάμηνο - «Βαρίδι» το λειτουργικό κόστος
Ευρώ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Κρίσιμος παράγοντας αβεβαιότητας η ρευστότητα. Σταθερά ανοδικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ανθεκτική η απασχόληση.

Ήπια υποχώρηση του οικονομικού κλίματος στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις το Α΄ εξάμηνο του 2026, καταγράφει έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 56,5 μονάδες από 59,2 το προηγούμενο εξάμηνο.

Το λειτουργικό κόστος παραμένει ο κυριότερος επιβαρυντικός παράγοντας, καθώς σε σύγκριση με το 2025 το 73,3% των επιχειρήσεων πληρώνει ακριβότερα την ηλεκτρική ενέργεια, το 73,2% τα καύσιμα και το 77,5% τις πρώτες ύλες και προμήθειες που έχει ανάγκη, με τις μεσοσταθμικές αυξήσεις να προσδιορίζονται στο 26,03%, στο 27,75% και στο 24,75% αντίστοιχα.

Η επιβάρυνση αυτή μετακυλίεται εν μέρει στις τιμές, καθώς το 40,3% των επιχειρήσεων προχώρησε σε ανατιμήσεις έναντι μόλις του 7,2% που μείωσε τιμές, ανατρέποντας τη σταδιακή αποκλιμάκωση των διαδοχικών ανατιμήσεων των προηγούμενων πέντε εξαμήνων.

Η ρευστότητα συνεχίζει να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα αβεβαιότητας, καθώς το 48% των επιχειρήσεων δήλωσε περαιτέρω μείωση, έναντι μόλις του 16,4% που κατέγραψε βελτίωση.

Στα θετικά η απασχόληση επιδεικνύει ανθεκτικότητα, με οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις (81,1%) να διατηρούν σταθερό τον αριθμό των εργαζομένων τους και με θετικό ισοζύγιο ανάμεσα σε όσες αύξησαν (12,3%) και σε όσες μείωσαν (6,5%) το προσωπικό τους.

Στον αντίποδα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές κινούνται σταθερά ανοδικά, καθώς περισσότερες από τρεις στις δέκα επιχειρήσεις (30,9%) εμφανίζουν μία ή περισσότερες καθυστερημένες υποχρεώσεις και το 13,3% συσσωρεύει τρεις ή περισσότερες, γεγονός που φανερώνει ότι οι βελτιώσεις αυτές παραμένουν εύθραυστες.

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tags:
ΓΣΕΒΕΕ
Οικονομικό κλίμα
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)
Απασχόληση
Τιμές
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές
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