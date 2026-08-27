«Φειδώ» στον προϋπολογισμό της ΕΕ ζητά «συμμαχία» χωρών υπό τη Γερμανία

«Σε μια εποχή που σχεδόν όλα τα κράτη μέλη προβαίνουν σε επώδυνη δημοσιονομική εξυγίανση, ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση», ανέφεραν.

Υπέρ της δημοσιονομικής πειθαρχίας για τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 2 τρισ. ευρώ που πρέπει να μειωθεί «κατά αρκετές εκατοντάδες δισ. ευρώ», τάσσονται Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς φιλοξένησε ομολόγους του από τις προαναφερθείσες χώρες την Πέμπτη για να ευθυγραμμίσουν τις θέσεις τους, καθώς οι ηγέτες της ΕΕ στοχεύουν στην οριστικοποίηση ενός σχεδίου για τον προϋπολογισμό 2028-2034 μέχρι το τέλος του έτους.

Ζήτησαν η πρόταση, η οποία παρουσιάστηκε από την Κομισιόν πέρυσι και πρέπει να εγκριθεί από τις χώρες της ΕΕ, να περικοπεί «με ισορροπημένο τρόπο». «Σε μια εποχή που σχεδόν όλα τα κράτη μέλη προβαίνουν σε επώδυνη δημοσιονομική εξυγίανση, ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση», ανέφεραν σε κοινή δήλωση.

«Η ΕΕ πρέπει να κάνει σαφείς επιλογές και να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της εντός του προϋπολογισμού, όπως ακριβώς κάνουμε και στις πατρίδες μας» πρόσθεσαν σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι «27» εντείνουν τις σκληρές διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση της Γηραιάς Ηπείρου, οι οποίες εδώ και καιρό αποτελούν αντικείμενο διαφωνιών σχετικά με τις δαπάνες σε τομείς όπως η ΚΑΠ.

Το Βερολίνο χαρακτήρισε το αρχικό σχέδιο των 2 τρισ. ευρώ που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2025 ως «απαράδεκτο», με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, να προβλέπει σχεδόν 900 δισ. ευρώ για τη γεωργία, περισσότερα από 400 δισ. ευρώ για την ανταγωνιστικότητα και την έρευνα και άλλα 130 δισ. ευρώ για την άμυνα και την ασφάλεια, με ένα ταμείο έως και 100 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της στήριξης της Ουκρανίας.