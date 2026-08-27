ΕΕΘ: Προτείνει ειδικό αναπτυξιακό πλαίσιο για να αντιμετωπιστεί ο ανταγωνισμός από τα Βαλκάνια

Όσον αφορά τα οριζόντια θέματα που απασχολούν σε εθνικό επίπεδο τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους ελεύθερους επαγγελματίες, η ατζέντα του Ε.Ε.Θ. περιλάμβανε:

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.) δια του προέδρου του Κυριάκου Μερελή κατέθεσε στον πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνάντησής του με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων ένα ολοκληρωμένο υπόμνημα προτάσεων προσανατολισμένο στην αναπτυξιακή προοπτική της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, αλλά και στα μεγάλα θέματα που απασχολούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τα 61.000 μέλη του Επιμελητηρίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε όσον αφορά τα τοπικά θέματα:

Στη θέσπιση ειδικού αναπτυξιακού πλαισίου για την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη, με φορολογικά, ασφαλιστικά και επενδυτικά κίνητρα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις που προκαλεί ο ανταγωνισμός από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες και να συγκρατηθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Δεύτερη προτεραιότητα είναι η πλήρης αξιοποίηση του αεροδρομίου «Μακεδονία» και των κρίσιμων υποδομών της περιοχής, με προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών, ανάπτυξη απευθείας υπερατλαντικών συνδέσεων και βελτίωση της οδικής διασύνδεσης του λιμανιού με την ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό.

Τρίτη προτεραιότητα είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής ταυτότητας για τη Θεσσαλονίκη, με «φρένο» στην αποβιομηχάνιση, κίνητρα για επενδύσεις και επαναπατρισμό επιχειρήσεων, ισχυρή τουριστική ταυτότητα και ουσιαστική σύνδεση της επιχειρηματικότητας με το ακαδημαϊκό και ερευνητικό οικοσύστημα της πόλης.

Όσον αφορά τα οριζόντια θέματα που απασχολούν σε εθνικό επίπεδο τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους ελεύθερους επαγγελματίες, η ατζέντα του Ε.Ε.Θ. περιλάμβανε:

Την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και την αντικατάστασή της με ένα πλαίσιο φορολόγησης βάσει πραγματικών εισοδημάτων, με αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Αντιμετώπιση της ακρίβειας με στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και η θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού. Ειδικά για τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, το Ε.Ε.Θ. κατέθεσε πρόταση να εφαρμοστεί πιλοτικά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές που διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με ταυτόχρονη μείωση των τραπεζικών προμηθειών.

Αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και του αυξημένου κόστους επαγγελματικής στέγης, με νέα ρύθμιση έως 120 δόσεων, βελτίωση της ρύθμισης των 72 δόσεων και επαναφορά ισχυρότερου πλαισίου προστασίας των επαγγελματικών μισθώσεων.

Ο πρόεδρος του Ε.Ε.Θ. Κυριάκος Μερελής σε δήλωση του τονίζει «η χώρα χρειάζεται μεγάλες αλλαγές και τομές, η κυβέρνηση πρέπει να καταστήσει άμεση προτεραιότητά της την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου από το «Δανείζομαι – Εισάγω – Καταναλώνω» στο «Παράγω – Καινοτομώ – Εξάγω», ενώ χρειάζεται και ένα νέο καταναλωτικό μοντέλο το οποίο θα ενισχύει και θα στηρίζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα της χώρας. Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και να βρεθεί στην πρώτη γραμμή των αλλαγών αυτών, αρκεί να ληφθούν υπόψη από το κυβερνητικό επιτελείο οι τεκμηριωμένες, ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις που καταθέσαμε. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής. Ζητούμε ένα πιο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, ουσιαστική φορολογική δικαιοσύνη, αντιμετώπιση της ακρίβειας και πραγματικές λύσεις για το ιδιωτικό χρέος».