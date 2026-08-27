ΟΛΠ: Νέο καταστατικό για επέκταση σε λιμάνια, επενδύσεις και logistics

Σε νέα φάση επιχειρηματικής ανάπτυξης περνά ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, μετά την έγκριση των αλλαγών στο καταστατικό του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Σε νέα φάση επιχειρηματικής ανάπτυξης περνά ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, μετά την έγκριση των αλλαγών στο καταστατικό του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το νέο πλαίσιο διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες της εταιρείας, επιτρέποντάς της να εξετάζει επενδύσεις σε λιμένες, υποδομές και δραστηριότητες logistics, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου, με τη συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 81,78% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ οι τροποποιήσεις εγκρίθηκαν με ποσοστό 99,94%.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η αναθεώρηση του καταστατικού κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου η εταιρική δομή του ΟΛΠ να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εξελίξεις στους τομείς των λιμένων, των υποδομών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και στις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές επιδιώξεις της εταιρείας.

Με τις νέες προβλέψεις, ο ΟΛΠ αποκτά τη δυνατότητα να αναπτύσσει επιχειρηματική δραστηριότητα πέρα από τα γεωγραφικά όρια του Πειραιά.

Μπορεί πλέον να συμμετέχει σε σχήματα που αφορούν την ανάπτυξη, εκμετάλλευση ή διαχείριση άλλων λιμενικών εγκαταστάσεων και να παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και οργάνωσης λιμενικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, διευρύνονται σημαντικά τα διαθέσιμα εταιρικά εργαλεία, καθώς προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης θυγατρικών, συμμετοχής σε κοινοπραξίες, απόκτησης ή διάθεσης εταιρικών συμμετοχών και επένδυσης κεφαλαίων σε επιχειρήσεις που συνδέονται με μεταφορές, λιμενικές υπηρεσίες, υποδομές, ενέργεια και άλλους συναφείς τομείς.

Στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Han Chao επισήμανε: «Σε συνέχεια της σταθερά ανοδικής πορείας της ΟΛΠ Α.Ε., προχωρούμε στον εκσυγχρονισμό του Καταστατικού μας, με στόχο να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της ΟΛΠ Α.Ε. και την υλοποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Εταιρείας. Κεντρικός μας στόχος παραμένει η προώθηση των επενδύσεων και των έργων που προβλέπονται και έχουν εγκριθεί με το Master Plan. Η δυνατότητα σύστασης θυγατρικής Εταιρείας συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), ενός τομέα ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της Εταιρείας. Παράλληλα, οι προβλέψεις που αφορούν τη δυνατότητα συμμετοχής σε εταιρείες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν αφορούν κάποιο συγκεκριμένο έργο ή επενδυτικό σχέδιο αυτή τη στιγμή. Δημιουργούν ένα σύγχρονο και ευέλικτο πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέψει στην Εταιρεία να αξιολογεί ευκαιρίες συμβατές με τη στρατηγική και τους μακροπρόθεσμους στόχους της. Η σημερινή τροποποίηση του Καταστατικού αποτελεί, επομένως, ένα ακόμη βήμα που ενισχύει τη δυνατότητά μας να σχεδιάζουμε και να επενδύουμε με μακροπρόθεσμη προοπτική, προς όφελος της Εταιρείας, των μετόχων και της ελληνικής οικονομίας».

Στροφή στην εφοδιαστική αλυσίδα

Κεντρική θέση στο νέο επιχειρηματικό πλαίσιο καταλαμβάνουν τα logistics. Ο ΟΛΠ θα έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τη δραστηριότητά του σε υπηρεσίες αποθήκευσης, διανομής, χερσαίων μεταφορών και ευρύτερης διαχείρισης εμπορευματικών ροών, αξιοποιώντας τη θέση του Πειραιά ως σημαντικού κόμβου διακίνησης φορτίων.

Η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας αποτελεί μία από τις δυνατότητες που προσφέρει το νέο καταστατικό και, σύμφωνα με τη διοίκηση, μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Χωρίς συγκεκριμένη επένδυση στον ορίζοντα

Η διοίκηση ξεκαθαρίζει, πάντως, ότι οι αλλαγές δεν συνδέονται αυτή τη στιγμή με συγκεκριμένο διαγωνισμό, εξαγορά ή επενδυτικό σχέδιο.

Η διεύρυνση του καταστατικού λειτουργεί περισσότερο ως προετοιμασία για το μέλλον, παρέχοντας στον ΟΛΠ την απαιτούμενη ευελιξία ώστε να μπορεί να εξετάζει επενδυτικές ευκαιρίες όταν αυτές προκύπτουν.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΟΛΠ, το νέο πλαίσιο επιτρέπει στην εταιρεία να αξιολογεί επιλογές που θα είναι συμβατές με τη στρατηγική και τους μακροπρόθεσμους στόχους της. Με τον τρόπο αυτό, ο ΟΛΠ αποκτά μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, χωρίς η σημερινή απόφαση να προδικάζει άμεση επέκταση σε άλλο λιμένα ή συγκεκριμένη επιχειρηματική συμφωνία.