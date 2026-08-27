Νεπάλ: Οι αγνοούμενοι από την καταστροφική πλημμύρα - Τουλάχιστον 359 οι νεκροί

Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι μεταξύ των οποίων τουρίστες φέρονται ως αγνοούμενοι μετά τους χείμαρρους λάσπης που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων.

Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες φέρονται ως αγνοούμενοι σήμερα μετά τους χείμαρρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό.

Στο Νεπάλ, 823 άνθρωποι δεν έχουν ακόμη βρεθεί, 517 από τους οποίους έχουν ξένη υπηκοότητα, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

Στην Κίνα, 558 άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι, εκ των οποίων 260 ξένοι, η εθνικότητα των οποίων δεν αναφέρεται από τα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Καθώς βρίσκεται στο κέντρο των Ιμαλαΐων, το Νεπάλ είναι δημοφιλής προορισμός πεζοπόρων και αλπινιστών από ολόκληρο τον κόσμο που θέλουν κυρίως να ανέβουν στο όρος Έβερεστ.

Είναι δύσκολο να δοθεί απολογισμός των ατόμων που δεν έχουν εντοπιστεί την επομένη μιας καταστροφής τόσο μεγάλου εύρους, που είναι πιο πιθανό να αυξηθεί παρά να μειωθεί καθώς περνούν οι ώρες. Αυτές οι διακυμάνσεις εξηγούνται επίσης από την παρουσία ανθρώπων με διπλή υπηκοότητα, από την ταυτοποίηση σορών που αντιστοιχούν σε άτομα που έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι, καθώς και από τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή που επλήγη από την καταστροφή.

Ακολουθούν οι τελευταίες πληροφορίες για αγνοούμενους:

Νεπάλ

Το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ εκτίμησε σήμερα ότι ο αριθμός των αγνοούμενων τουριστών ανέρχεται σε 644, εκ των οποίων 127 είναι Νεπαλέζοι τουρίστες. Έχουν καταγραφεί και άλλες εθνικότητες όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν πόσοι κάτοικοι των κατεστραμμένων περιοχών αγνοούνται.

Κίνα

Το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι περίπου 100 Κινέζοι φέρονται ως αγνοούμενοι στη νεπαλική πλευρά των συνόρων.

Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνεται στους 558 αγνοουμένους που η Κίνα έχει ανακοινώσει ήδη ότι αναζητεί στο έδαφός της.

Γαλλία

Το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ καταμέτρησε τέσσερις Γάλλους μεταξύ των αγνοουμένων.

Ινδία

Σύμφωνα με το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ, 178 αγνοούμενοι έχουν ινδική υπηκοότητα.

ΗΠΑ

Εξήντα πέντε Αμερικανοί φέρονται ως αγνοούμενοι, σύμφωνα με το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ.

Ουκρανία

Σύμφωνα με το Κίεβο, οι αρχές του Νεπάλ θεωρούν πως 53 Ουκρανοί υπήκοοι φέρονται ως αγνοούμενοι, αριθμός που έχει επιβεβαιωθεί από το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ.

Μαλαισία

Η πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραήμ δήλωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 50 Μαλαίοι υπήκοοι αγνοούνται στο Νεπάλ. Το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ έχει καταμετρήσει 51.

Αυστραλία

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι μίλησε για 34 Αυστραλούς αγνοούμενους, αν και το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ κάνει λόγο για 35 αγνοουμένους.

Βρετανία

Περίπου 33 Βρετανοί περιλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο του Γραφείου Τουρισμού του Νεπάλ.

Καναδάς

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 25 Καναδοί φέρονται ως αγνοούμενοι.

Νότια Κορέα

Εννέα Νοτιοκορεάτες που εργάζονταν στην κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού σταθμού στην περιοχή Ράσουα δεν έχουν επικοινωνήσει, σύμφωνα με τη Σεούλ.

Σιγκαπούρη

Εννέα υπήκοοι Σιγκαπούρης αναζητούνται, σύμφωνα με το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ.

Γερμανία

Οκτώ Γερμανοί πολίτες είναι αγνοούμενοι, σύμφωνα με το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ.

Ρωσία

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οκτώ Ρώσοι αγνοούνται επίσης.

Άλλες εθνικότητες

Λετονία: έξι αγνοούμενοι (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Νότια Αφρική: Έξι αγνοούμενοι (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Ιαπωνία: Πέντε αγνοούμενοι (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Νέα Ζηλανδία: Πέντε αγνοούμενοι, σύμφωνα με το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ και την κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας

Ισπανία: Τέσσερις αγνοούμενοι, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, όμως το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι καταμέτρησε τρεις

Βέλγιο: τρεις (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Πορτογαλία: δύο (πορτογαλικό υπουργείο Εξωτερικών και Εθνικό Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Ολλανδία: δύο (Εθνικό Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Ιταλία: δύο (ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών και Εθνικό Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Ιρλανδία: δύο (Εθνικό Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Καζακστάν: δύο (Εθνικό Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Ουγγαρία: δύο, σύμφωνα με το ουγγρικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ δίνει έναν αγνοούμενο

Λευκορωσία: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Βουλγαρία: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Φινλανδία: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Ισραήλ: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Λιθουανία: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Φιλιππίνες: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Σερβία: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Σουηδία: ένας Σουηδός και "ένας ξένος υπήκοος" (σουηδικό υπουργείο Εξωτερικών)

Ελβετία: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Εθνικότητες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί

Χθες, Τετάρτη, ταξιδιωτικά γραφεία που λειτουργούν στο Νεπάλ ανέφεραν την εξαφάνιση ξένων οι υπηκοότητες των οποίων δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Μεταξύ αυτών: 77 άτομα για το γραφείο Trekkers Society, 26 για το Kailash Journey και οκτώ για το Richa Tours & Travels. Δεν είναι γνωστό αν τα νέα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Τουρισμού του Νεπαλ τους περιλαμβάνουν ή όχι.



Φωτογραφία: @associatedpress

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ