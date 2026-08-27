5 ελληνικά skincare brands που αξίζουν το hype

Και η ουσιαστική μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο πλέον αξιολογούμε τα προϊόντα που επιλέγουμε.

Τα brands που ξεχωρίζουν στο νεσεσέρ μας

Το μυστικό της επιτυχίας τους βρίσκεται στον ιδανικό συνδυασμό της παράδοσής μας με την εργαστηριακή καινοτομία. Ας δούμε πέντε ελληνικές εταιρείες που έχουν κερδίσει με την αξία τους μια θέση στην καθημερινότητά μας.

1. Korres

Πρόκειται ίσως για το πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό brand στον χώρο της ομορφιάς, με δυναμική παρουσία σε απαιτητικές αγορές του εξωτερικού.

Η φιλοσοφία τους είναι απλή αλλά ουσιαστική: συνδυάζουν αρμονικά τα φυσικά συστατικά με την προηγμένη φαρμακευτική τεχνολογία.

Μέσα από συνεχείς νέες κυκλοφορίες και κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες, κρατούν πάντα το ενδιαφέρον μας ζωντανό.

Ελέγχοντας πλήρως τα στάδια παραγωγής, διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα που χαρακτηρίζει την εταιρεία.

2. Apivita

Αν αγαπάς τη φύση, μάλλον έχεις ήδη προϊόντα της στο μπάνιο σου.

Η Apivita έχει εδραιωθεί στην κορυφή, έχοντας ως βασικό της άξονα τη βιωσιμότητα και την επιστημονική αξιοποίηση των προϊόντων της μέλισσας.

Δεν είναι τυχαίο που ανήκει στο διεθνές δίκτυο B Corporation, αποδεικνύοντας έμπρακτα την περιβαλλοντική και κοινωνική της ευαισθησία.

Ακόμα και τώρα που ταξιδεύει σε Ευρώπη και Ασία, η ψυχή και η φιλοσοφία της παραμένουν βαθιά συνδεδεμένες με την ελληνική φύση.

3. Frezyderm

Πόσες φορές δεν έχουμε συζητήσει για εκείνα τα αντηλιακά με την τέλεια υφή που άλλαξαν τον τρόπο που προστατευόμαστε από τον ήλιο;

Η Frezyderm εστιάζει συστηματικά στην καινοτομία των υφών, σε συνεργασία πάντα με την ιατρική κοινότητα.

Έχει αναπτύξει τεχνολογικές πατέντες που πραγματικά ξεχωρίζουν, ειδικά στην αντηλιακή προστασία.

Επιπλέον, χάρη στην άνθηση των online αγορών, μπορούμε πια να βρίσκουμε τις αγαπημένες μας εξειδικευμένες σειρές άμεσα και εύκολα, μέσα από ηλεκτρονικά φαρμακεία όπως το Pharm24.gr.

4. Pharmasept

Όσοι έχουν ευαίσθητο ή αντιδραστικό δέρμα, αλλά και οι νέοι γονείς που ψάχνουν αγνά προϊόντα για τη βρεφική φροντίδα, εμπιστεύονται σταθερά αυτό το όνομα.

Η Pharmasept βάζει στο επίκεντρο την υγιεινή και τη δερματολογική φροντίδα.

Δημιουργεί συνθέσεις υψηλής ανοχής που σέβονται τις ανάγκες των πιο ευαίσθητων επιδερμίδων.

Η προσοχή που δίνουν στην έρευνα έχει χτίσει μια βαθιά και ειλικρινή σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό.

5. Intermed

Η εταιρεία αυτή φέρνει την κλινική περιποίηση στο σπίτι μας, εφαρμόζοντας αυστηρά πρωτόκολλα στην ανάπτυξη των δερμοκαλλυντικών της.

Προσφέρει λύσεις που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα αναγκών, από την αντιγήρανση μέχρι πολύ στοχευμένες δερματολογικές αγωγές.

Η επιστημονική τους προσέγγιση, μας δίνει τη σιγουριά ότι χρησιμοποιούμε καλλυντικά με κορυφαία ποιοτικά στάνταρ.

Η κατάκτηση της εμπιστοσύνης αποτελεί το σημαντικότερο επίτευγμα

Είναι ξεκάθαρο πως τα ελληνικά δερμοκαλλυντικά έχουν πιάσει τον παλμό της εποχής, ακολουθώντας τις τάσεις του "clean beauty". Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από πληροφορία (και σύμφωνα με δεδομένα οργανισμών όπως η Cosmetics Europe), η αυστηρή επιστημονική τεκμηρίωση των προϊόντων είναι αυτό που τελικά μας πείθει.

Ως καταναλωτές, βλέπουμε την προσπάθεια και επενδύουμε με την καρδιά μας σε αυτά τα εγχώρια brands που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη μας. Η ποιότητά τους, η εξωστρέφειά τους και η ευκολία με την οποία μπορούμε να τα βρούμε ψηφιακά, κάνουν την καθημερινή μας ρουτίνα ομορφιάς λίγο πιο εύκολη, πολύ πιο ποιοτική και σίγουρα πιο... δική μας.

