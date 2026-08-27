Τουρισμός

Πέντε οικονομικές αποδράσεις δίπλα στη θάλασσα για να παρατείνετε το καλοκαίρι

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Πέντε οικονομικές αποδράσεις δίπλα στη θάλασσα για να παρατείνετε το καλοκαίρι
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Από τη Νότια Εύβοια έως την Αχαΐα, υπάρχουν πολλές οικονομικές επιλογές για ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο της τελευταίας στιγμής κοντά στην Αθήνα.

Αν αναζητάτε έναν τρόπο να παρατείνετε τη χαλαρότητα του καλοκαιρού και τις βουτιές στη θάλασσα, μια μικρή, κοντινή απόδραση είναι αυτό που χρειάζεστε. Για ένα Σαββατοκύριακο με αφετηρία την Αθήνα, οι οικονομικές επιλογές είναι περισσότερες απ’ όσες μπορείτε να φανταστείτε. Προορισμοί δίπλα στη θάλασσα που δεν απαιτούν να ξοδέψετε μια περιουσία, συνδυάζουν τη χαλάρωση με την έξοδο και τα όμορφα τοπία.

Από την Εύβοια μέχρι την Πελοπόννησο και από τη Στερεά Ελλάδα μέχρι τον Αργοσαρωνικό, αναζητήσαμε και σας προτείνουμε πέντε μέρη που έχουν εύκολη και κοντινή πρόσβαση, αλλά και χαμηλότερο κόστος μετακίνησης και διαμονής από τα δημοφιλή νησιά και τα τουριστικά παραθαλάσσια χωριά.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Travelgo.gr

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