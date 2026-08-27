Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τις επιταγές βιβλίων της ΔΥΠΑ

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ήδη 818 βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι, ενώ οι αιτήσεις των παρόχων συνεχίζονται.

Αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2026 της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Συνολικά έχουν εκδοθεί 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ήδη 818 βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι, ενώ οι αιτήσεις των παρόχων συνεχίζονται.

Η επιταγή έχει τη μορφή μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού. Με αυτήν, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων, με εξαίρεση τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, τα οποία χορηγούνται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και λοιπούς δημόσιους φορείς. Για όλα τα βιβλία προβλέπεται έκπτωση τουλάχιστον 10%, με εξαίρεση τα ξενόγλωσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: ΕΔΩ.