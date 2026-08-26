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Η Σουηδία θα υπογράψει συμφωνία ύψους 4,3 δισ. ευρώ για την αγορά τεσσάρων φρεγατών από τη Γαλλία

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Η Σουηδία θα υπογράψει συμφωνία ύψους 4,3 δισ. ευρώ για την αγορά τεσσάρων φρεγατών από τη Γαλλία
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Η Σουηδία θα αγοράσει έναντι 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ τέσσερες φρεγάτες που θα κατασκευάσει ο γαλλικός όμιλος Naval Group

Η Σουηδία θα αγοράσει έναντι 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ τέσσερες φρεγάτες που θα κατασκευάσει ο γαλλικός όμιλος Naval Group, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν

Η Σουηδία θα υπογράψει τη συμφωνία για την αγορά των τεσσάρων φρεγατών στις 31 Αυγούστου στη Στοκχόλμη. Ο πρόεδρος Μακρόν θα παραστεί στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας.

Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να παραδοθεί το 2030.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Σουηδία
Naval Group
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