UniCredit: Συνάντηση Ορσέλ με τον Γερμανό ΥΠΟΙΚ για την εξαγορά της Commerzbank

Όπως μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος, ο Κλίνγκμπειλ προσκάλεσε τον Ορσέλ σε συνάντηση στις 14 Σεπτεμβρίου.

Συνάντηση με τον CEO της UniCredit αναμένεται να πραγματοποιήσει για πρώτη φορά ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίγκμπειλ σε ένα πρώτο σημάδι ότι το Βερολίνο διατίθεται να εμπλακεί σε απευθείας συνομιλίες με την ιταλική τράπεζα σχετικά με την εξαγορά της Commerzbank.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος, ο Κλίνγκμπειλ προσκάλεσε τον Ορσέλ σε συνάντηση στις 14 Σεπτεμβρίου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις συνομιλίες μεταξύ της Commerzbank και της UniCredit, οι οποίες παραμένουν υπεύθυνες για τη διαπραγμάτευση της επόμενης πορείας μέσω απευθείας διαβουλεύσεων, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η ιταλική εφημερίδα Repubblica ήταν η πρώτη που μετέδωσε την είδηση.

Η συνάντηση σηματοδοτεί ανατροπή της προηγούμενης στάσης του Βερολίνου: από την αποτυχημένη προσπάθεια να εμποδίσει την εξαγορά της τράπεζας, πλέον επιδιώκει να επηρεάσει το τι θα συμβεί αφότου η UniCredit αποκτήσει τον έλεγχο. Παράλληλα, δικαιώνει τις προηγούμενες εκτιμήσεις του Ορσέλ ότι τελικά θα εγκατέλειπε την αντίθεσή του.

Ο Ορσέλ επιδιώκει την εξαγορά της Commerzbank εδώ και δύο χρόνια και η μέχρι πρότινος σφοδρή κριτική του Βερολίνου για τη συμφωνία, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο την προώθησε, αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ολοκλήρωσή της.

Η αντίσταση της Commerzbank στην εξαγορά από τη UniCredit υποχώρησε μετά την αύξηση της συμμετοχής της ιταλικής τράπεζας, τον Ιούλιο, έως το 49,65%. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετό για να της δώσει τη δυνατότητα να καθορίζει τις αποφάσεις των μετόχων.