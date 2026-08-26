Wall Street: Πιέσεις από τον πληθωρισμό - Στο επίκεντρο η Nvidia

Με οριακές απώλειες κινούνται την Τετάρτη οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενισχύουν τις ανησυχίες της αγοράς.

Με οριακές απώλειες κινούνται την Τετάρτη οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενισχύουν τις ανησυχίες της αγοράς, ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται παράλληλα στα αποτελέσματα της Nvidia και στις προοπτικές των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αναλυτικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,14% στις 53.501 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημειώνει οριακές απώλειες 0,05% στις 7.673 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq διολισθαίνει κατά 0,17% στις 26.107 μονάδες.

Σε ό,τι αφορά τα μακροοικονομικά στοιχεία, ο δείκτης τιμών των δαπανών προσωπικής κατανάλωσης (PCE) του Ιουλίου - μια μηνιαία έκθεση που αναλύει τις μεταβολές στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών και αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ - παρουσίασε αύξηση 0,2% σε μηνιαία βάση και 3,7% σε ετήσια βάση. Και τα δύο ποσοστά ήταν 0,1% υψηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της Dow Jones.

Ωστόσο, η εικόνα ήταν διαφορετική στον βασικό δείκτη PCE, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας. Ο δείκτης διαμορφώθηκε όπως αναμενόταν, με αύξηση 0,2% σε μηνιαία βάση και 3,3% σε ετήσια βάση.

Την ίδια ώρα, στο επιχειρηματικό μέτωπο, η Meta συμφώνησε να καταβάλει έως και 16,68 δισ. δολάρια στο πλαίσιο διακανονισμού της μεγάλης νομικής διαμάχης της με 29 πολιτείες των ΗΠΑ σχετικά με φερόμενες παραλείψεις στην προστασία των παιδιών και τον εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Reuters, η Meta κατέληξε σε συμβιβασμό για την επίλυση αγωγών που είχαν καταθέσει οι αμερικανικές πολιτείες, με τις οποίες κατηγορούσαν την εταιρεία ότι σχεδίασε το Instagram και το Facebook με σκοπό να εθίσει τα παιδιά, παραπλάνησε τους καταναλωτές για την ασφάλειά τους και συνέλεξε παράνομα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.

Παράλληλα, η Wall Street περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της Nvidia, όχι μόνο για το τι θα δείξουν για τον γίγαντα των τσιπ, αλλά κυρίως για το τι σημαίνουν για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και για την ίδια την αγορά.

«Η Nvidia αποτελεί το καλύτερο βαρόμετρο για τις δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Rob Conzo, διευθύνων σύμβουλος της Wealth Alliance, η οποία κατέχει μετοχές της Nvidia σε διάφορα χαρτοφυλάκια. «Θα βοηθήσει να διαπιστωθεί αν οι hyperscalers εξακολουθούν να επιταχύνουν, από την άποψη των υποδομών, ή αν γίνονται πιο συγκρατημένοι».

Με αυτά τα δεδομένα, η εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα για το β' οικονομικό τρίμηνο, το οποίο έληξε στις 31 Ιουλίου, με τους αναλυτές να προβλέπουν σχεδόν διπλασιασμό των εσόδων σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, καθώς και αντίστοιχη αύξηση των καθαρών κερδών.