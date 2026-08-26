Bloomberg: Η Nvidia στο επίκεντρο των επενδυτών ενόψει των αποτελεσμάτων

Η Wall Street περιμένει με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της Nvidia, κυρίως για το τι σημαίνουν για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και για την ίδια την αγορά.

Η Wall Street περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της Nvidia, όχι μόνο για το τι θα δείξουν για τον γίγαντα των τσιπ, αλλά κυρίως για το τι σημαίνουν για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και για την ίδια την αγορά.

«Η Nvidia αποτελεί το καλύτερο βαρόμετρο για τις δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Rob Conzo, διευθύνων σύμβουλος της Wealth Alliance, η οποία κατέχει μετοχές της Nvidia σε διάφορα χαρτοφυλάκια. «Θα βοηθήσει να διαπιστωθεί αν οι hyperscalers εξακολουθούν να επιταχύνουν, από την άποψη των υποδομών, ή αν γίνονται πιο συγκρατημένοι».

Οι μετοχές της εταιρείας έχουν σημειώσει έντονες διακυμάνσεις φέτος, καθώς κατά τη διάρκεια του χειμώνα κατέγραψαν πτώση, ενώ στη συνέχεια ανέβηκαν κατακόρυφα την άνοιξη και παρουσίασαν διακυμάνσεις καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα για το β' οικονομικό τρίμηνο, το οποίο έληξε στις 31 Ιουλίου, με τους αναλυτές να προβλέπουν σχεδόν διπλασιασμό των εσόδων σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, καθώς και αντίστοιχη αύξηση των καθαρών κερδών.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον της αγοράς δεν επικεντρώνεται τόσο στους αριθμούς όσο στις δηλώσεις του CEO Jensen Huang για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες των μεγαλύτερων πελατών, τη μελλοντική ζήτηση και μια σειρά από νέες συμφωνίες χρηματοδότησης που αφορούν την Nvidia.

Ιδιαίτερη προσοχή αναμένεται να δοθεί στη συνεργασία της Nvidia με εταιρείες της Wall Street, μεταξύ των οποίων οι Goldman Sachs, BlackRock και Apollo, για χρηματοδότηση ύψους 500 δισ. δολαρίων για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στη συμφωνία για επένδυση έως και 105 δισ. δολαρίων σε μια πανεπιστημιούπολη κέντρου δεδομένων στο Οχάιο, την οποία θα μισθώνει η OpenAI.

Τα βασικά ερωτήματα που θέτουν οι επενδυτές είναι κατά πόσο τα έσοδα της Nvidia επηρεάζονται από τη δική της χρηματοδότηση και αν η εταιρεία δημιουργεί ή προωθεί τη ζήτηση. Σύμφωνα με τον Daniel Pilling, διαχειριστή χαρτοφυλακίου στη Sands Capital Management, οι δηλώσεις του Huang από μόνες τους πιθανότατα δεν θα αρκέσουν για να επιλύσουν ορισμένα από τα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την αγορά όσον αφορά τις επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενημέρωση για τις πωλήσεις των Vera Rubin και Blackwell, καθώς και για τις προοπτικές των περιθωρίων κέρδους.

Οι μετοχές της Nvidia έχουν καταγράψει σημαντικές διακυμάνσεις μέσα στο 2026 και, παρά την άνοδο 14% από την αρχή του έτους, η επίδοσή τους απέχει αισθητά από τα προηγούμενα χρόνια. Η μετοχή έχει επίσης υποχωρήσει μετά από πέντε από τις έξι τελευταίες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, ενώ η αγορά options παρουσιάζει μια κίνηση περίπου 5% προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Φυσικά, οι μετοχές θα μπορούσαν να λάβουν ώθηση από μια ισχυρή έκθεση και προβλέψεις που θα ηρεμήσουν τους επενδυτές, αναζωογονώντας ενδεχομένως το ευρύτερο επενδυτικό κλίμα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Wall Street θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με τις πωλήσεις των τσιπ «Vera Rubin» και «Blackwell» της Nvidia, καθώς και τις προοπτικές της για τα μικτά περιθώρια κέρδους.