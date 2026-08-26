Συνάντηση Τασούλα με τον πρόεδρο της Βουλής της Ιορδανίας

Με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, συναντήθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας, Mazen El Qadi, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, συναντήθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο ΠτΔ υπογράμμισε τις εξαιρετικές σχέσεις Ελλάδας - Ιορδανίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ισχυρούς δεσμούς φιλίας, αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης και εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τον πολιτικό διάλογο και τον πολιτισμό έως το εμπόριο, τον τουρισμό και την κοινοβουλευτική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε τη σταθερή στήριξη της χώρας μας στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ιορδανίας.

Παράλληλα, ο κ.Τασούλας αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην κοινοβουλευτική διπλωματία, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω εμβάθυνση και στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Επισήμανε ακόμη τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας και της Ιορδανίας ως πυλώνων σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή κατά την τρέχουσα ταραχώδη περίοδο, συμμεριζόμενος, ταυτόχρονα, τις ανησυχίες της Ιορδανίας για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη.

Ειδική αναφορά στη Γάζα έκανε ο κ. Τασούλας σημειώνοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει την πλήρη εφαρμογή του Σχεδίου Ειρήνης και την προώθηση της δεύτερης φάσης του, σύμφωνα με την Απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε στην ανάγκη ενός σαφούς πολιτικού ορίζοντα για τον παλαιστινιακό λαό και μιας αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας, που θα οδηγήσει σε μια συμφωνημένη λύση δύο κρατών, διασφαλίζοντας διαρκή ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία για Ισραηλινούς και Παλαιστινίους.

Ο ΠτΔ αναφέρθηκε και στην αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα έναντι της Ελλάδας με τις συχνές πλέον παραβιάσεις του εναερίου χώρου και την παράνομη εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων, κατά παράβαση κάθε έννοιας του δικαίου της θάλασσας.

Τέλος, τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της διατήρησης του Status Quo στους Αγίους Τόπους στα Ιεροσόλυμα αναγνωρίζοντας τον ιστορικό ρόλο του Βασιλέως της Ιορδανίας ως Θεματοφύλακα των Αγίων Τόπων.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας, από την πλευρά του, μετέφερε κατ' αρχάς τους χαιρετισμούς του Ιορδανού βασιλέα Abdullah II και του διαδόχου του θρόνου πρίγκηπα Hussein προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ εξήρε τις εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών και εξέφρασε την επιθυμία ενίσχυσής τους σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στους τομείς της παιδείας, της υγείας, καθώς και του θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού.

Επίσης, επισήμανε ως βασικά κοινά στοιχεία των δύο χωρών τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στον ΟΗΕ, καθώς και την αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών.

Καταλήγοντας ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας εξέφρασε την εκτίμησή του για την ελληνική στάση στο Μεσανατολικό, την κατάσταση στη Γάζα και για την αναγνώριση από την Ελλάδα του ρόλου του βασιλέα της Ιορδανίας ως θεματοφύλακα των Αγίων Τόπων στα Ιεροσόλυμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ